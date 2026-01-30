Novak Djokovic, victorie monumentală cu Sinner, după peste 4 ore de joc! Urmează marea finală cu Alcaraz - Antena Sport

Închide meniul
Novak Djokovic, victorie monumentală cu Sinner, după peste 4 ore de joc! Urmează marea finală cu Alcaraz

Dan Roșu Publicat: 30 ianuarie 2026, 16:32

Novak Djokovic, în timpul unui meci - Profimedia Images

Novak Djokovic (favorit 4) l-a învins pe Jannik Sinner (favorit 2) şi s-a calificat în finala Australian Open, acolo unde se va duela pentru al 25-lea titlu de Grand Slam cu Carlos Alcaraz.

Djokovic, ajuns la 38 de ani, s-a impus cu 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, la capătul unui meci în care cei doi au luptat eroic, chiar dacă diferenţa de vârstă este de 14 ani. Duelul a durat patru ore şi 9 minute.

De notat e şi faptul că sârbul a avut şi noroc la Melbourne. Djokovic s-a calificat în semifinale după ce italianul Lorenzo Musetti a abandonat când îl conducea pe sârb cu 2-0 la seturi. Djokovic beneficiase anterior de forfaitul cehului Jakub Mensik în optimile de finală.

Novak Djokovic, în finala Australian Open 2026

Djokovic l-a învins pentru prima oară pe Jannik Sinner de la Turneul Campionilor din 2023. Pentru Nole, finala cu Alcaraz e o oportunitate să câştige trofeul de la Australian Open pentru a 11-a oară.

De atunci, Sinner se impusese în şapte meciuri consecutive. trei dintre ele venind în partide disputate la turnee de Grand Slam.

Djokovic a devenit cel mai vârstnic finalist de la Australian Open din istorie, în era open, depăşindu-l pe Ken Rosewall (1972). De asemenea, sârbul a egalat un record al lui Rafael Nadal, având acum cele mai multe victorii la un Grand Slam, în faţa jucătorilor din Top 10 (20).

Pentru Djokovic, aceasta este a 11-a finală de la Melbourne, dar şi a 38-a de Grand Slam, având cu 7 mai multe decât Roger Federer şi cu 8 mai multe decât Rafa Nadal.

A fost pentru prima oară când la un turneu de Grand Slam ambele semifinale au mers în set decisiv, de la Wimbledon 2018 (Anderson-Isner and Djokovic-Nadal). La Australian Open nu se mai întâmplase asta din 2017, (Federer-Wawrinka and Nadal-Dimitrov).

Novak Djokovic, cu lacrimi în ochi la final

Novak Djokovic a plâns după ce l-a învins uluitor pe fostul lider mondial Jannik Sinner şi s-a calificat în finala Australian Open.

“(n.r: O altă performanţă memorabilă, Novak) Mi-am pierdut cuvintele, ca să fiu sincer. Oh, Doamne! Pare suprarealist, ca să fiu sincer. Am jucat peste 4 ore.

Îmi aduc aminte de finala cu Rafa din 2012, de peste 6 ore. Nivelul intensităţii şi calitatea tenisului au fost extrem de ridicate acum.

A fost singura şansă pentru mine să obţin victoria. I-am spus la fileu că îi mulţumesc (n.r: lui Sinner) pentru că mi-a dat iar şansa (n.r: de a juca un astfel de meci). Am mare respect pentru adversarul de astăzi, m-a împins la ultimele rezerve de energie. M-a pus cu spatele la zid, efectiv”, a spus Nole, la final.

Urmează marea finală cu Carlos Alcaraz

Duminică, în finală, Djokovic îl va întâlni pe rivalul său Carlos Alcaraz, care a trecut mai devreme de cea mai lungă semifinală din istoria Australian Open, un maraton de cinci ore şi 27 de minute împotriva lui Alexander Zverev, pentru a ajunge la prima sa finală la Melbourne.

Djokovic nu a mai câştigat un turneu major de la US Open 2023. De atunci a fost o perioadă marcată de dominaţia lui Sinner şi Alcaraz, care au împărţit între ei ultimele opt turnee majore.

Djokovic îl conduce cu 5-4 la întâlnirile directe pe Alcaraz. L-a învins anul trecut, în sferturi la Australian Open, în 4 seturi, pe spaniol. L-a mai învins în finala Jocurilor Olimpice de la Paris, în două seturi. Ultimul meci dintre cei doi a fost câştigat de Alcaraz, în 3 seturi, la US Open, anul trecut.

