Novak Djokovic, victorie monumentală cu Sinner, după peste 4 ore de joc! Urmează marea finală cu Alcaraz - Antena Sport

Novak Djokovic (favorit 4) l-a învins pe Jannik Sinner (favorit 2) şi s-a calificat în finala Australian Open, acolo unde se va duela pentru al 25-lea titlu de Grand Slam cu Carlos Alcaraz.

Djokovic, ajuns la 38 de ani, s-a impus cu 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, la capătul unui meci în care cei doi au luptat eroic, chiar dacă diferenţa de vârstă este de 14 ani. Duelul a durat patru ore şi 9 minute.

De notat e şi faptul că sârbul a avut şi noroc la Melbourne. Djokovic s-a calificat în semifinale după ce italianul Lorenzo Musetti a abandonat când îl conducea pe sârb cu 2-0 la seturi. Djokovic beneficiase anterior de forfaitul cehului Jakub Mensik în optimile de finală.

Novak Djokovic, în finala Australian Open 2026

Djokovic l-a învins pentru prima oară pe Jannik Sinner de la Turneul Campionilor din 2023. Pentru Nole, finala cu Alcaraz e o oportunitate să câştige trofeul de la Australian Open pentru a 11-a oară.

De atunci, Sinner se impusese în şapte meciuri consecutive. trei dintre ele venind în partide disputate la turnee de Grand Slam.