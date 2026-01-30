Costel Gâlcă s-a convins: ce se va întâmpla cu Olimpiu Moruțan la următorul meci al Rapidului - Antena Sport

Costel Gâlcă a oferit declarații despre Olimpiu Moruțan, înaintea duelului dintre Rapid și U Cluj, din etapa a 24-a din Liga 1. Antrenorul giuleștenilor a transmis faptul că internaționalul român are șanse să fie titular în duelul care se va disputa sâmbătă, de la ora 20:00.

Olimpiu Moruțan a debutat la Rapid în partida câștigată de giuleșteni cu UTA, scor 2-1, în runda precedentă. Internaționalul român a fost trimis în teren 62, contribuind la golul de 2-1 marcat de Leo Bolgado în minutul 79.

Costel Gâlcă a anunțat că Olimpiu Moruțan ar putea fi titular în Rapid – U Cluj

Costel Gâlcă a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Olimpiu Moruțan, mărturisind că sunt șanse ca mijlocașul să prindă echipa de start la duelul cu U Cluj din Giulești. Antrenorul a subliniat că internaționalul român poate schimba jocul echipei sale.

„Da, sunt șanse ca Moruțan să fie titular, cum și alții pot apărea în primul 11. Moruțan e un jucător valoros pentru noi. El a demonstrat că poate să schimbe multe momente în joc și are calitate foarte mare”, a declarat Costel Gâlcă, înainte de Rapid – U Cluj.

De asemenea, Costel Gâlcă a anunțat și că nu se va putea baza pe Lars Kramer. Fundașul s-a accidentat și a fost înlocuit la pauza meciului cu UTA, în locul său fiind trimis în teren Leo Bolgado.