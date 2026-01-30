Costel Gâlcă s-a convins: ce se va întâmpla cu Olimpiu Moruțan la următorul meci al Rapidului - Antena Sport

Costel Gâlcă a oferit declarații despre Olimpiu Moruțan, înaintea duelului dintre Rapid și U Cluj, din etapa a 24-a din Liga 1. Antrenorul giuleștenilor a transmis faptul că internaționalul român are șanse să fie titular în duelul care se va disputa sâmbătă, de la ora 20:00.
Olimpiu Moruțan a debutat la Rapid în partida câștigată de giuleșteni cu UTA, scor 2-1, în runda precedentă. Internaționalul român a fost trimis în teren 62, contribuind la golul de 2-1 marcat de Leo Bolgado în minutul 79.
Costel Gâlcă a anunțat că Olimpiu Moruțan ar putea fi titular în Rapid – U Cluj
Costel Gâlcă a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Olimpiu Moruțan, mărturisind că sunt șanse ca mijlocașul să prindă echipa de start la duelul cu U Cluj din Giulești. Antrenorul a subliniat că internaționalul român poate schimba jocul echipei sale.
„Da, sunt șanse ca Moruțan să fie titular, cum și alții pot apărea în primul 11. Moruțan e un jucător valoros pentru noi. El a demonstrat că poate să schimbe multe momente în joc și are calitate foarte mare”, a declarat Costel Gâlcă, înainte de Rapid – U Cluj.
De asemenea, Costel Gâlcă a anunțat și că nu se va putea baza pe Lars Kramer. Fundașul s-a accidentat și a fost înlocuit la pauza meciului cu UTA, în locul său fiind trimis în teren Leo Bolgado.
„Kramer deocamdată, cel puțin pentru acest meci, este în afara lotului. Să vedem pentru Sibiu dacă ajunge, dacă nu, celălalt, următorul”, a mai spus Costel Gâlcă.
Înaintea rundei a 24-a din Liga 1, Rapid ocupă locul secund, cu 45 de puncte, fiind la un punct distanță de liderul Universitatea Craiova.
- E gata! S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB la Farul
- CFR Cluj – Metaloglobus 0-0. Clujenii lui Daniel Pancu țintesc a cincea victorie consecutivă
- Dinamo – Petrolul LIVE TEXT (20:00). “Câinii roşii” pot urca pe primul loc! Echipele probabile
- Gică Hagi l-a pus pe liber. I-a reziliat contractul
- Adus pe 1 milion de euro la FCSB, lăsat să plece pe 100.000. Meme Stoica a confirmat!