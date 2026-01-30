Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Costel Gâlcă s-a convins: ce se va întâmpla cu Olimpiu Moruțan la următorul meci al Rapidului - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Costel Gâlcă s-a convins: ce se va întâmpla cu Olimpiu Moruțan la următorul meci al Rapidului

Costel Gâlcă s-a convins: ce se va întâmpla cu Olimpiu Moruțan la următorul meci al Rapidului

Viviana Moraru Publicat: 30 ianuarie 2026, 16:13

Comentarii
Costel Gâlcă s-a convins: ce se va întâmpla cu Olimpiu Moruțan la următorul meci al Rapidului

Costel Gâlcă, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Costel Gâlcă a oferit declarații despre Olimpiu Moruțan, înaintea duelului dintre Rapid și U Cluj, din etapa a 24-a din Liga 1. Antrenorul giuleștenilor a transmis faptul că internaționalul român are șanse să fie titular în duelul care se va disputa sâmbătă, de la ora 20:00. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Olimpiu Moruțan a debutat la Rapid în partida câștigată de giuleșteni cu UTA, scor 2-1, în runda precedentă. Internaționalul român a fost trimis în teren 62, contribuind la golul de 2-1 marcat de Leo Bolgado în minutul 79. 

Costel Gâlcă a anunțat că Olimpiu Moruțan ar putea fi titular în Rapid – U Cluj 

Costel Gâlcă a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Olimpiu Moruțan, mărturisind că sunt șanse ca mijlocașul să prindă echipa de start la duelul cu U Cluj din Giulești. Antrenorul a subliniat că internaționalul român poate schimba jocul echipei sale. 

Da, sunt șanse ca Moruțan să fie titular, cum și alții pot apărea în primul 11. Moruțan e un jucător valoros pentru noi. El a demonstrat că poate să schimbe multe momente în joc și are calitate foarte mare”, a declarat Costel Gâlcă, înainte de Rapid – U Cluj. 

De asemenea, Costel Gâlcă a anunțat și că nu se va putea baza pe Lars Kramer. Fundașul s-a accidentat și a fost înlocuit la pauza meciului cu UTA, în locul său fiind trimis în teren Leo Bolgado. 

Reclamă
Reclamă

Kramer deocamdată, cel puțin pentru acest meci, este în afara lotului. Să vedem pentru Sibiu dacă ajunge, dacă nu, celălalt, următorul”, a mai spus Costel Gâlcă. 

Înaintea rundei a 24-a din Liga 1, Rapid ocupă locul secund, cu 45 de puncte, fiind la un punct distanță de liderul Universitatea Craiova.  

Vremea 2 februarie-2 martie. După valul de ger, temperaturile urcă ușor, însă cu ploi abundenteVremea 2 februarie-2 martie. După valul de ger, temperaturile urcă ușor, însă cu ploi abundente
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Observator
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Alina Bica și-a deschis firmă de avocatură în Italia și le face o ofertă fugarilor români: ”Știu cum gândesc procurorii”
Fanatik.ro
Alina Bica și-a deschis firmă de avocatură în Italia și le face o ofertă fugarilor români: ”Știu cum gândesc procurorii”
17:14
E gata! S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB la Farul
17:08
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 30 ianuarie
17:02
Recorduri uriașe stabilite de Novak Djokovic, după ce l-a învins pe Jannik Sinner și s-a calificat în finala Australian Open
16:49
Novak Djokovic, cu lacrimi în ochi după calificarea în finală! Ce i-a spus lui Sinner la fileu
16:42
LIVE SCORECFR Cluj – Metaloglobus 0-0. Clujenii lui Daniel Pancu țintesc a cincea victorie consecutivă
16:32
Novak Djokovic, victorie monumentală cu Sinner, după peste 4 ore de joc! Urmează marea finală cu Alcaraz
Vezi toate știrile
1 FotoE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate 2 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 5 Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi” 6 Ștefan Baiaram, transfer în Germania. Mutarea carierei pentru jucătorul Universității Craiova
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”