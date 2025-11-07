Farul - FC Botoșani 2-0. Constănțenii înving într-un mod categoric liderul din Liga 1 - Antena Sport

Min. 45+1: Penalty pentru Farul! Vînă este faultat tare în careu, iar Istvan Kovacs dictează 11 metri.

Min. 40: Ișfan execută lovitura liberă, dar șutul acestuia se duce alături.

Min. 37: Cartonaș roșu pentru Botoșani și lovitură liberă pentru Farul! Adams este eliminat pentru un fault din postura de ultim apărător.

Min. 36: Ocazie mare de gol pentru Botoșani! Buzbuchi scoate senzațional șutul puternic expediat din marginea careului.

Min. 5: GOOOOOOOOOOOOL FARUL! Eurogol marcat de Ionuț Vînă. Șut senzațional al mijlocașului de la Farul!

Min. 1: O primă ocazie mare de gol pentru liderul Ligii 1! Bodișteanu a luat o acțiune pe cont propriu, a pătruns în careu, dar șutul acestuia a fost respins de Buzbuchi.

Min. 1: Start de meci la Ovidiu!

: Buzbuchi – Sîrbu, Larie, Țîru, Ganea – Vînă, Ramalho, Radaslavescu – Grigoryan, Ișfan, Tănasă. Munteanu, Duțu, Dican, Vojtus, Iancu, Banu, Pellegrini, Maftei, Nikolov, Seruca, Marincean, Furtado. : Ianis Zicu FC BOTOȘANI: Anestis – Adams, Miron (cpt.), Diaw, Țigănașu – Bordeianu, Petro – Bodișteanu, Ongenda, Antonio Dumitru – Kovtalyuk. Rezerve: Kukic – Creț, Miguel Fernandez, Suta, Pavlovic, Aldair, G. David, A. Dumitru, Mailat, Mitrov, E. Lopez, Dumiter. Antrenor: Leo Grozavu

FC Botoșani, un singur eșec în acest sezon

FC Botoșani se află la cel mai bun sezon din istorie pe prima scenă a fotbalului românesc. Înainte de începerea returului, moldovenii se află pe primul loc în clasament, la egalitate de puncte cu Rapid, dar cu un golaveraj mai bun.

Leo Grozavu a reușit să construiască o echipă ultra-ofensivă și competitivă, însă deplasarea de la Ovidiu se anunță a fi una destul de complicată. Constănțenii au pierdut un singur meci pe teren propriu în actuala ediție de campionat.