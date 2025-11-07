Farul - FC Botoșani 2-0. Constănțenii înving într-un mod categoric liderul din Liga 1 - Antena Sport

Farul Constanța a început cu dreptul returul sezonului regulat și s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la FC Botoșani, după un meci controlat de „elevii” lui Ianis Zicu.
Liderul din Liga 1 a încasat două goluri la Ovidiu și a jucat și în inferioritate numerică din finalul primei reprize, după eliminarea lui Friday Adams.
Farul – FC Botoșani 2-0
Final de meci!
Min. 61: O nouă fază la poarta lui Anestis. Goalkeeperul botoșănenilor a scos șutul lui Grigoryan.
Min. 56: Tănasă încearcă poarta din afara careului, mingea este însă reținută de Anestis.
Min. 46: Start în repriza secundă!
Pauză la Ovidiu!
Min. 45+2: GOL FARUL! Ișfan transformă fără emoții de la punctul cu var!
Min. 45+1: Penalty pentru Farul! Vînă este faultat tare în careu, iar Istvan Kovacs dictează 11 metri.
Min. 40: Ișfan execută lovitura liberă, dar șutul acestuia se duce alături.
Min. 37: Cartonaș roșu pentru Botoșani și lovitură liberă pentru Farul! Adams este eliminat pentru un fault din postura de ultim apărător.
Min. 36: Ocazie mare de gol pentru Botoșani! Buzbuchi scoate senzațional șutul puternic expediat din marginea careului.
Min. 5: GOOOOOOOOOOOOL FARUL! Eurogol marcat de Ionuț Vînă. Șut senzațional al mijlocașului de la Farul!
Min. 1: O primă ocazie mare de gol pentru liderul Ligii 1! Bodișteanu a luat o acțiune pe cont propriu, a pătruns în careu, dar șutul acestuia a fost respins de Buzbuchi.
Min. 1: Start de meci la Ovidiu!
- FARUL: Buzbuchi – Sîrbu, Larie, Țîru, Ganea – Vînă, Ramalho, Radaslavescu – Grigoryan, Ișfan, Tănasă. Rezerve: Munteanu, Duțu, Dican, Vojtus, Iancu, Banu, Pellegrini, Maftei, Nikolov, Seruca, Marincean, Furtado.Antrenor: Ianis Zicu
- FC BOTOȘANI: Anestis – Adams, Miron (cpt.), Diaw, Țigănașu – Bordeianu, Petro – Bodișteanu, Ongenda, Antonio Dumitru – Kovtalyuk. Rezerve: Kukic – Creț, Miguel Fernandez, Suta, Pavlovic, Aldair, G. David, A. Dumitru, Mailat, Mitrov, E. Lopez, Dumiter. Antrenor: Leo Grozavu
FC Botoșani, un singur eșec în acest sezon
FC Botoșani se află la cel mai bun sezon din istorie pe prima scenă a fotbalului românesc. Înainte de începerea returului, moldovenii se află pe primul loc în clasament, la egalitate de puncte cu Rapid, dar cu un golaveraj mai bun.
Leo Grozavu a reușit să construiască o echipă ultra-ofensivă și competitivă, însă deplasarea de la Ovidiu se anunță a fi una destul de complicată. Constănțenii au pierdut un singur meci pe teren propriu în actuala ediție de campionat.
