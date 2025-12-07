Gigi Becali a anunțat câți jucători vrea să transfere în iarnă la FCSB. Cine va fi OUT de la echipă - Antena Sport

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a vorbit la finalul derby-ului încheiat la egalitate de echipa sa cu Dinamo despre perioada de transferuri care se apropie. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit câte mutări vrea să mai facă după ce a semnat deja cu Andre Duarte, dar și cine nu mai intră în planurile sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali nu a mai dat foarte multe detalii legate de pozițiile exacte pe care vrea să aducă anumiți jucători, subiect pe care l-a mai abordat și în trecut, dar a punctat că numărul de fotbaliști pe care vrea să îi transfere este cinci, potrivit primasport.ro. În ceea ce privește jucătorii care vor fi trecuți la capitolul “plecări”, finanțatorul a rostit patru nume.

Gigi Becali pregătește transferuri de play-off

După 19 etape în Liga 1, FCSB se află pe locul 8 în Liga 1, cu 25 de puncte, momentan la două distanță de ultima poziție care asigură accesul în play-off. Roș-albaștrii au revenit în a doua parte a campionatului disputat până acum, însă inițial parcursul lor a fost unul dezastruos pentru o formație care a câștigat ultimele două titluri.

În acest sens, Becali vrea să facă mutări pentru a-și asigura locul în play-off și ulterior pentru a-și îndeplini dorința, câștigarea celui de-al treilea titlu. Patronul vrea să aducă cinci jucători, iar cei de care vrea să se “debaraseze” ar fi Malcom Edjouma, David Kiki, Vlad Chiricheș și Denis Alibec.

Dacă mijlocașului marocan oricum îi expiră contractul în iarnă, situația celorlalți este mai delicată. Cum toți încă mai au înțelegeri valabile și după iarnă, patronul va fi nevoit să îi convingă să își rezilieze contractele pentru a face loc altor oameni.