Gigi Becali a anunţat o revenire spectaculoasă la FCSB: "Nu voi mai avea niciun fel de emoții" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că Octavian Popescu va reveni la meciul cu Dinamo, din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1. Atacantul a suferit o accidentare la începutul anului, în cantonamentul din Antalya. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Popescu a adunat 18 partide pentru campioana României, marcând două goluri. În afară de jucătorul cotat la 1.4 milioane de euro, patronul a anunţat şi revenirea lui Mihai Lixandru. Gigi Becali a anunţat revenirea lui Octavian Popescu la FCSB „Vine Lixandru și nu mai avem noi treabă, nici cu Gheorghiță, nici cu Musi. O să vină Popescu în meciul cu Dinamo, o să fie și Lixandru, Chiricheș, am schimbări și am terminat bâlciul, nu voi mai avea niciun fel de emoții. E posibil ca Tavi Popescu să fie titular cu Dinamo. Bîrligea? Nici nu mă așteptam să fie atât de bun după ce a lipsit atât. Cisotti a fost numărul 1 al echipei. Dobre a inventat un gol – calitate, viteză. Radunovic, du-te, bă, după el, dacă știi că are viteză, îl lași așa? Eu nici nu înțeleg, dacă conduci, ce rost are să fii descoperit așa? Ca să conservi rezultatul, trebuie să ai cu cine să pasezi. N-am avut cu cine. Aveam om în plus, dar noi jucam minge lungă. N-aveam cu cine! Dacă era Chiricheș, era altceva. Ia, bă, Musi, mingea, că ai 20 de ani! A dat la adversar. Du-te, fă! Te-am băgat proaspăt, joacă, mă, fotbal! Oameni indolenți, cu talent, dar indolenți. N-ai ce să faci", a spus Becali, citat de gsp.ro.

Florin Tănase știe cum putea FCSB să câștige derby-ul cu Rapid

A fost o adevărată nebunie în derby-ul din prima etapă a play-off-ului. Florin Tănase a stabilit scorul final, 3-3, în prelungiri, iar FCSB se află acum pe locul 3, la egalitate cu Universitatea Craiova și la un punct de liderul CFR Cluj.

„Sunt fericit că am reușit să marchez. E bine că nu am pierdut. Din păcate am condus de două ori și nu am gestionat bine meciul. Trebuia să continuăm, să jucăm ce știm.

Când au luat ei roșu, la fel, trebuia să avem o circulație mai bună a balonului. În rest, nu ne-au pus prea multe probleme. Pasează fundașul, marchează fundașul, asta e. Trebuie să ținem capul sus, acum urmează o pauză și după vom vedea.

