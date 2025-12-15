Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali anunţă "remontada supremă": "Batem Rapid şi ne luptăm cu Craiova la titlu" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali anunţă “remontada supremă”: “Batem Rapid şi ne luptăm cu Craiova la titlu”

Gigi Becali anunţă “remontada supremă”: “Batem Rapid şi ne luptăm cu Craiova la titlu”

Dan Roșu Publicat: 15 decembrie 2025, 15:29

Comentarii
Gigi Becali anunţă remontada supremă: Batem Rapid şi ne luptăm cu Craiova la titlu

Gigi Becali, în timpul unui meci - Profimedia Images

Gigi Becali are nevoie de o victorie a celor de la FCSB în meciul cu Unirea Slobozia, pentru a ajunge la două puncte de play-off, înaintea ultimei partide din 2025, derby-ul cu Rapid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Latifundiarul vrea neapărat o victorie cu rivala din Giuleşti şi susţine că dacă o va obţine singura echipă care va sta în calea FCSB-ului pentru un nou titlu va fi Universitatea Craiova.

Gigi Becali: Batem Rapid şi luptăm cu Craiova pentru titlu

“Pe mine nu mă interesa Rapid că mai lua un punct. Pe mine mă interesau celelalte ca să fiu sigur de play-off. Acum, în situația asta, noi suntem obligați să câștigăm astea două meciuri (n.r. – cu Unirea Slobozia și cu Rapid). Câștigăm astea două meciuri, la revedere, nicio emoție nu mai am. Trebuie să batem Rapid, este obligatoriu.

(n.r. – Cu cine o să vă bateți la titlu?) Eu cred că ne vom bate cu Craiova. Mai sunt 11 etape și cu încă 10 din play-off, nu e jucat. Treaba e să intrăm în play-off întâi, cred că nu o să avem probleme, și ne vom bate cu Craiova la titlu. Are echipa valoare la Craiova.

Dinamo are un antrenor bun, dar nu mi-e frică. Nu poate un antrenor să câștige campionatul. Nu are cum. Fără valori nu poți să câștigi campionatul. (n.r. – Cîrjan a început să joace) Cîrjan e bunicel, dar nu poate să facă primăvară cu o floare”, a comentat Becali, citat de fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

După primele 20 de etape disputate în Liga 1, Rapid e pe primul loc, cu 39 de puncte, fiind urmată de Dinamo şi Botoşani (38). FCSB e pe locul 10, cu 25 de puncte şi un meci mai puţin disputat. În cazul unui succes cu Unirea Slobozia, roş-albaştrii vor ajunge la 2 puncte de Oţelul, echipa care ocupă ultima poziţie de play-off.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Schema prin care 2 tineri au vrut să ia telefoane din easybox fără să plătească. Poliţia i-a prins în flagrant
Observator
Schema prin care 2 tineri au vrut să ia telefoane din easybox fără să plătească. Poliţia i-a prins în flagrant
Adi Mutu l-a criticat fără menajamente pe Pederzoli pornind de la scandalul Baroan, afacerea de 400.000 de euro: „Săpunaru făcea mai mult!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Adi Mutu l-a criticat fără menajamente pe Pederzoli pornind de la scandalul Baroan, afacerea de 400.000 de euro: „Săpunaru făcea mai mult!”. Exclusiv
15:38
FIDE reintegrează echipele ruseşti şi belaruse în competiţiile oficiale
14:50
Dinamo, anunţ despre transferul lui Vladislav Blănuță: “Cifrele de care avem nevoie”
14:50
Gigi Becali a anunţat primul 11 din Unirea Slobozia – FCSB! Marius Şumudică a ironizat imediat antrenorii campioanei: “E groasă”
14:41
7.000 de dolari până în finală! Meciul cu cea mai mare cerere de bilete la Mondial și fanii care iau cu asalt America
14:06
Manuel Neuer s-a accidentat! Probleme pentru portarul lui Bayern Munchen
13:58
Costel Gâlcă, făcut praf după Rapid – Oţelul 0-2: “Ne-au umilit ăia în halul ăla și tu vorbești de arbitru?”
Vezi toate știrile
1 Conducerea Rapidului s-a decis! Asalt pentru fotbalistul de la Oțelul. Gălățenii solicită o sumă uriașă 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 4 Clubul uriaş care îl transferă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Suma uriaşă anunţată! “Se poate face” 5 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 6 Ionuț Radu, după ce a apărat penalty-ul vedetei de 60 de milioane de euro: “Este un sentiment unic”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”