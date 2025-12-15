Gigi Becali anunţă "remontada supremă": "Batem Rapid şi ne luptăm cu Craiova la titlu" - Antena Sport

Gigi Becali are nevoie de o victorie a celor de la FCSB în meciul cu Unirea Slobozia, pentru a ajunge la două puncte de play-off, înaintea ultimei partide din 2025, derby-ul cu Rapid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Latifundiarul vrea neapărat o victorie cu rivala din Giuleşti şi susţine că dacă o va obţine singura echipă care va sta în calea FCSB-ului pentru un nou titlu va fi Universitatea Craiova.

Gigi Becali: Batem Rapid şi luptăm cu Craiova pentru titlu

“Pe mine nu mă interesa Rapid că mai lua un punct. Pe mine mă interesau celelalte ca să fiu sigur de play-off. Acum, în situația asta, noi suntem obligați să câștigăm astea două meciuri (n.r. – cu Unirea Slobozia și cu Rapid). Câștigăm astea două meciuri, la revedere, nicio emoție nu mai am. Trebuie să batem Rapid, este obligatoriu.

(n.r. – Cu cine o să vă bateți la titlu?) Eu cred că ne vom bate cu Craiova. Mai sunt 11 etape și cu încă 10 din play-off, nu e jucat. Treaba e să intrăm în play-off întâi, cred că nu o să avem probleme, și ne vom bate cu Craiova la titlu. Are echipa valoare la Craiova.

Dinamo are un antrenor bun, dar nu mi-e frică. Nu poate un antrenor să câștige campionatul. Nu are cum. Fără valori nu poți să câștigi campionatul. (n.r. – Cîrjan a început să joace) Cîrjan e bunicel, dar nu poate să facă primăvară cu o floare”, a comentat Becali, citat de fanatik.ro.