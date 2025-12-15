FIDE reintegrează echipele ruseşti şi belaruse în competiţiile oficiale - Antena Sport

Închide meniul
FIDE reintegrează echipele ruseşti şi belaruse în competiţiile oficiale

Dan Roșu Publicat: 15 decembrie 2025, 15:38

Tablă de şah - Profimedia Images

Federaţia Internaţională de Şah (FIDE) a votat pentru a permite echipelor din Rusia şi Belarus să revină în competiţiile oficiale şi a restabilit pe deplin drepturile jucătorilor juniori din ambele ţări, amânând însă o decizie finală privind utilizarea drapelelor şi imnurilor naţionale în competiţiile pentru echipe adulte, relatează Reuters.

Adunarea Generală a FIDE, reunită online duminică seara, a adoptat două rezoluţii separate — una propusă de Federaţia Rusă de Şah şi alta de Consiliul FIDE — ambele făcând referire la recomandările Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) privind accesul la sport şi neutralitatea politică.

Rezoluţia prezentată de Federaţia Rusă, care solicita restabilirea imediată a simbolurilor naţionale, a fost aprobată cu 61 de voturi pentru, 51 împotrivă şi 14 abţineri. O rezoluţie separată propusă de Consiliul FIDE a fost adoptată cu o majoritate mai largă, de 69 de voturi pentru, 40 împotrivă şi 15 abţineri.

În consecinţă, Consiliul FIDE a declarat că va pune imediat în aplicare punctele de consens dintre cele două texte, în conformitate cu recomandările CIO. Acest lucru înseamnă că echipele din Rusia şi Belarus sunt acum admise la turneele oficiale FIDE, restricţiile privind organizarea de evenimente în Belarus au fost ridicate, iar utilizarea integrală a simbolurilor naţionale va fi permisă în competiţiile pentru tineret şi juniori.

Principala problemă nerezolvată se referă la evenimentele pentru echipe adulte. Conform rezoluţiei Consiliului, echipele adulte trebuie să concureze în prezent sub simboluri neutre, în aşteptarea unor consultări suplimentare cu CIO.

Propunerea Federaţiei Ruse solicita reinstaurarea imediată a steagurilor şi imnurilor în toate competiţiile.

Potrivit FIDE, Consiliul va consulta CIO înainte de a lua o decizie finală cu privire la utilizarea simbolurilor naţionale în competiţiile pe echipe pentru adulţi, pentru a asigura alinierea la standardele sportive internaţionale.

Sportivii ruşi şi belaruşi au fost excluşi sau restricţionaţi din multe competiţii sportive internaţionale după invazia Rusiei în Ucraina în 2022, iar CIO a emis recent recomandări actualizate privind participarea sportivilor din cele două ţări, în special la nivel de juniori.

„Consiliul va lua o decizie finală cu privire la utilizarea steagurilor şi imnurilor în competiţiile pentru echipe adulte după aceste consultări, pentru a asigura alinierea la standardele sportive internaţionale şi la CIO”, a declarat FIDE într-un comunicat.

