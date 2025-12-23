Gigi Becali a băgat mâna în buzunar! Investiţii de 1 milion de euro la FCSB: "Sunt banii câştigaţi la Coman" - Antena Sport

FCSB şi-a revenit pe finalul anului 2025, după un început de sezon dezastruos pe plan intern. Campioana României a încheiat însă anul cu o victorie în derby-ul cu Rapid, iar oficialii formaţiei roş-albastre vor să se asigure că jucătorii vor avea parte de cele mai bune condiţii.

Mihai Stoica a anunţat că FCSB va avea un nou autocar, începând cu luna martie, care a costat peste 600.000 de euro. Aceasta nu este singura investiţie a roş-albaştrilor.

FCSB, investiţii de peste 1 milion de euro. Mihai Stoica: “E treaba bună”

Peste 300.000 de euro au fost investiţi de FCSB şi la baza clubului, pentru o zonă de recuperare. Mihai Stoica a explicat că banii pentru autocar şi zona de recuperare din bază sunt cei obţinuţi după penalizarea celor de la Al Gharafa.

Clubul din Qatar trebuia să plătească suma de 5 milioane de euro pentru transferul lui Florinel Coman, dar după probleme cu plata, TAS a decis ca Al Gharafa să plătească 6 milioane de euro plus penalizări:

“În martie ne vine autocarul, așa că e treaba bună. A costat 600.000 de euro și ceva. Am investit și 300.000 și ceva într-o zonă de recuperare (n.r – la baza clubului). În total, peste un milion clar. E milionul câștigat la Coman pentru că oamenii au trimis prima dată banii în Vietnam. Mă rog, au vrut să șmecherească. Ne-au dat 6 milioane în loc de 5. Și trebuie să ne mai dea câteva sute de mii.