Siyabonga Ngezana, dezamăgit după ce a ratat convocarea la Cupa Mondială 2026! Lucian Filip: “Fotbalul nu se termină aici”

Siyabonga Ngezana a ratat convocarea la naţionala Africii de Sud la Cupa Mondială 2026. În această primăvară, fundaşul FCSB-ului a avut mai multe probleme medicale şi lipsa meciurilor din ultima perioadă l-au scos din calcul pentru un loc în naţionala Bafana Bafana, la turneul din Statele Unite, Canada şi Mexic.

Mexic – Africa de Sud este partida de deschidere de la World Cup 2026. Este acelaşi meci de deschidere ca la Mondialul din 2010, iar partida va avea loc tot pe 11 iunie, la fel ca în urmă cu 16 ani!

Lucian Filip, după ce Siyabonga Ngezana a ratat convocarea la World Cup 2026: “Trebuie să-şi respecte clubul, datorită clubului a fost în atenţia naţionalei”

Înaintea meciului dintre FCSB şi Hermannstadt, din ultima etapă a play-out-ului Ligii 1, Lucian Filip, antrenorul interimar al roş-albaştrilor, a vorbit despre situaţia în care se află fundaşul sud-african. Dezamăgit, Ngezana este încurajat să treacă peste acest moment şi să se concentreze asupra clubului la care evoluează, în speranţa că va ajunge la următoarea Cupă Mondială, din 2030:

“(N.r. Siyabonga Ngezana nu a fost convocat la Mondial) Este dezamăgit, dar asta e viaţa, fotbalul nu se termină aici. Trebuie să-şi respecte clubul, datorită clubului a fost în atenţia naţionalei. Sper ca la următorul Campionat să fie prezent”, a declarat Lucian Filip, la conferinţa de presă dinaintea meciului cu Hermannstadt.

