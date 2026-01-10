Gigi Becali i-a propus, dar Mihai Stoica şi Mihai Pintilii l-au refuzat: "Nu vor ei" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că a venit cu propuneri pentru înlocuirea lui Adrian Şut, după transferul mijlocaşului de 26 de ani în Emiratele Arabe Unite, la Al Ain. Cu toate acestea, el s-a lovit de refuzurile lui Mihai Stoica şi Mihai Pintilii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali s-a gândit la cei doi jucători de la Oţelul Galaţi, Joao Lameira şi Joao Paulo, considerând că aceştia ar putea să evolueze în locul lui Adrian Şut la FCSB. Stoica şi Pintilii l-au refuzat însă pe patronul roş-albaştrilor.

Gigi Becali a vrut doi jucători de la Oţelul Galaţi, dar a fost refuzat de Mihai Stoica şi Pintilii

Aceştia şi-au argumentat decizia spunând că Mihai Lixandru şi Vlad Chiricheş reprezintă variante mai bune, iar în cazul în care vor mai aduce un închizător, acesta trebuie să fie din străinătate, nu din campionatul intern:

“Trebuie să luăm unul (n.r.- un închizător), neapărat. Nu vor ei din campionat. Eu i-am vrut pe cei de la Galați (n.r.- Lameira și Joao Paulo). Pintilii și MM nu-i vor, au zis că nu-s mai buni decât Lixandru și Chiricheș.

Noi trebuie să luăm ceva ca să luăm campionatul cu trei etape înainte. Mie așa îmi place, nu să jucăm până în ultima etapă. Am vrut să fac și eu o ironie, să mai glumim”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.