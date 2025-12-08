Gigi Becali anunţă revoluţia la FCSB: 5 plecări şi 5 veniri. "Mizez pe nebunia mea, luăm campionatul" - Antena Sport

Gigi Becali a revenit la declaraţiile războinice legate de câştigarea campionatului. Asta chiar dacă e la 13 puncte distanţă de liderul Rapid, care are şi un meci mai puţin disputat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe de altă parte, omul cu bani de la FCSB pregăteşte o adevărată revoluţie la echipă: 5 pleacă şi 5 vor veni. Pe lista de cumpărături nu se mai află Mario Tudose şi Louis Munteanu, dar la plecări îi regăsim cel mai probabil pe Alibec, Kiki sau Chiricheş.

Gigi Becali anunţă revoluţia la FCSB

“Vor veni cinci jucători. Eu zic că luăm campionatul. Mizez pe nebunia mea pentru Hristos pentru că îl iubesc. Oare mă va lăsa acum când am nevoie? Mă gândesc că mă lasă atât de jos, ca să vadă lumea revenirea. Campionatul e minune, mizez pe o minune.

Vor veni cinci jucători, vor pleca cinci. Dacă nu pleacă, vor sta pe bară. Nu poți, are contract, îl ții pe bară. Nume nu am. Știu ceva, dar nu are rost. Lasă-mă cu Tudose, la revedere!

Nu mă mai interesează. Freau fundaș central, mijlocaș, poate chiar doi mijlocași. Poate și fundaș stânga. O să fie cinci jucători, nu știu care. Fundaș central am luat. Mijlocaș central unu sau doi, atacant, fundaș stânga. Depinde ce găsesc valoare”, a spus Becali, la Gala Fanatik.