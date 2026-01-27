Gigi Becali a dat verdictul, după revenirea lui Olimpiu Moruţan: "Dumnezeu va face dreptate!" Ce şanse îi dă Rapidului la titlu - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit despre revenirea lui Olimpiu Moruţan în Liga 1. Internaţionalul român a semnat cu Rapid şi a debutat în tricoul giuleştenilor luni seară, în meciul cu UTA, câştigat de echipa lui Costel Gâlcă cu 2-1.

Moruţan a intrat în ultima jumătate de oră de joc, el nefiind 100%, aşa cum anunţase şi Gâlcă la prezentarea fostului jucător de la FCSB. Cu toate acestea, mulţi sunt de părere că Moruţan va face diferenţa şi că o poate conduce pe Rapid spre titlu.

Gigi Becali nu crede că Olimpiu Moruţan o poate conduce pe Rapid spre titlu: “Nu are cum”

Gigi Becali nu este de aceeaşi părere, iar patronul FCSB-ului susţine că Rapid şi Moruţan nu pot lua titlul sezonul acesta, argumentul său fiind divinitatea:

“(n.r. Poate să ia Rapid cu Moruțan titlul) Niciodată n-o să-l ia! Acum vorbesc serios. Dumnezeu va face dreptate. Eu, încredere mea, este în Dumnezeu. Bă, dacă ți l-a dat omul cadou, după-aia îl duci la dușmanul lui? Nu are cum să câștige pentru că nu îl lasă Dumnezeu.

Poate să fie Moruțan cel mai bun. Dar nu câștigă cu Moruțan, niciodată. Pentru că nu îl lasă Dumnezeu. Nu are cum. Eu tot timpul, orice fac în viața mea, mă duc la dreptate. Și dreptatea nu are cum să fie. Nu o să fie (n.r. Moruțan cel mai bun) pentru că nu o să lase Dumnezeu nedreptatea. Noi, oamenii, nu ne dăm seama, că Dumnezeu face dreptatea”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.