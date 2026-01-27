Gigi Becali a dat verdictul, după revenirea lui Olimpiu Moruţan: "Dumnezeu va face dreptate!" Ce şanse îi dă Rapidului la titlu - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit despre revenirea lui Olimpiu Moruţan în Liga 1. Internaţionalul român a semnat cu Rapid şi a debutat în tricoul giuleştenilor luni seară, în meciul cu UTA, câştigat de echipa lui Costel Gâlcă cu 2-1.
Moruţan a intrat în ultima jumătate de oră de joc, el nefiind 100%, aşa cum anunţase şi Gâlcă la prezentarea fostului jucător de la FCSB. Cu toate acestea, mulţi sunt de părere că Moruţan va face diferenţa şi că o poate conduce pe Rapid spre titlu.
Gigi Becali nu crede că Olimpiu Moruţan o poate conduce pe Rapid spre titlu: “Nu are cum”
Gigi Becali nu este de aceeaşi părere, iar patronul FCSB-ului susţine că Rapid şi Moruţan nu pot lua titlul sezonul acesta, argumentul său fiind divinitatea:
“(n.r. Poate să ia Rapid cu Moruțan titlul) Niciodată n-o să-l ia! Acum vorbesc serios. Dumnezeu va face dreptate. Eu, încredere mea, este în Dumnezeu. Bă, dacă ți l-a dat omul cadou, după-aia îl duci la dușmanul lui? Nu are cum să câștige pentru că nu îl lasă Dumnezeu.
Poate să fie Moruțan cel mai bun. Dar nu câștigă cu Moruțan, niciodată. Pentru că nu îl lasă Dumnezeu. Nu are cum. Eu tot timpul, orice fac în viața mea, mă duc la dreptate. Și dreptatea nu are cum să fie. Nu o să fie (n.r. Moruțan cel mai bun) pentru că nu o să lase Dumnezeu nedreptatea. Noi, oamenii, nu ne dăm seama, că Dumnezeu face dreptatea”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.
Olimpiu Moruțan și-a făcut simțită prezența pe teren. El a executat cornerul, din minutul 79, în urma căruia Leo Bolgado a marcat golul victoriei pentru Rapid, care a revenit pe locul secund în Liga 1.
“Îmi doresc să joc din ce în ce mai bine, să ajut echipa, nu vreau să ies eu în evidență, nu-mi doresc să joc pentru mine. Am ajutat echipa. Îmi doresc să joc bine și să merg la națională, avem un meci important cu Turcia”, a declarat Olimpiu Moruțan, conform digisport.ro, după UTA – Rapid 1-2.
- Ofertă de ultimă oră anunţată de Gigi Becali: “Mai contează la mine încă 80.000 de euro?”
- Mihai Stoica nu a mai rezistat şi a răbufnit la adresa lui Cristi Balaj: “Am mai văzut șmecheriți din ăștia”
- Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Craiova nu are niciun jucător. Cum arată Dream Teamul
- Basarab Panduru, verdict dur despre decizia luată de Gigi Becali la FCSB: “Disperare”
- Ce cotă are acum FCSB la câştigarea titlului, după etapa dezastruoasă din weekend