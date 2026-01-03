Iga Swiatek a răbufnit atunci când a fost întrebată de "Bătălia sexelor", meciul dintre Sabalenka şi Kyrgios! - Antena Sport

Iga Swiatek a fost întrebată dacă a urmărit “Bătălia sexelor”, meciul dintre Aryna Sabalenka şi Nick Kyrgios, câştigat de australian cu un dublu 6-3. Demonstrativul a avut reguli speciale, terenul Arynei Sabalenka fiind cu 9% mai mic. Totodată, a fost impus un singur serviciu la fiecare punct, pentru a limita puterea lui Kyrgios. Australianul a servit constant cu efect, pentru a evita să piardă puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Iga, ai văzut meciul dintre Kyrgios și Sabalenka? Ai vreo părere despre el?”, a fost întrebată poloneza într-o conferinţă de presă.

Iga Swiatek nu a urmărit duelul dintre Sabalenka şi Kyrgios: “Nu mă uit la astfel de lucruri”

„Nu, nu m-am uitat, pentru că nu mă uit la astfel de lucruri”, a răbufnit fostul lider WTA.

„A fost divertisment, dar nu aş spune că are vreo legătură cu schimbările sociale sau cu probleme importante. Cred că numele era pur şi simplu acelaşi cu meciul lui Billie Jean King din 1973. Asta e tot. Nu au existat alte asemănări, pentru că simt că tenisul feminin este acum o disciplină în sine”, a subliniat Iga Swiatek.

„Avem atât de multe jucătoare grozave şi poveşti uimitoare de spus încât nu trebuie neapărat să ne comparăm cu tenisul masculin. Sincer, nu este nevoie de competiţie”, a mai spus jucătoarea aflată pe locul 2 în prezent în clasamentul WTA, în urma Arynei Sabalenka.