Trei plecări de la CFR Cluj. Decizia lui Neluțu Varga - Antena Sport

Trei plecări de la CFR Cluj. Decizia lui Neluțu Varga

Liga 1

Trei plecări de la CFR Cluj. Decizia lui Neluțu Varga

Radu Constantin Publicat: 3 ianuarie 2026, 14:54

Trei plecări de la CFR Cluj. Decizia lui Neluțu Varga

CFR Cluj cunoaște schimbări importante de lot în această iarnă. Astfel, patronul Neluţu Varga a decis trei plecări de la echipă. Primul care părăseţte echipa este Kurt Zouma. Pe lista jucătorilor care vor rezilia contractele cu CFR Cluj mai sunt Marcus Coco (29 de ani) și Anton Kresic (29 de ani).

Potrivit lui Daniel Stanciu, Kurt Zouma ar fi semnat deja rezilierea contractului cu gruparea ardelenană. ”Da, am înțeles că a reziliat. Avea un salariu foarte mare”, a declarat Daniel Stanciu, pentru Digi Sport.

Fundașul Kurt Zouma a venit cu CV impresionant la CFR, dar nu a impresionat. Iuliu Mureșan a anunțat recent că fotbalistul de 31 de ani nu are o situație medicală care să îi permită să mai evolueze la un nivel ridicat.

Fostul jucător al celor de la Chelsea, Everton și West Ham United avea un salariu lunar de 50.000 de euro la formația patronată în prezent de Neluțu Varga. Coco și Kresic au şi ei salarii mari, de 15.000 de euro și 14.000 de euro lunar, astfel că CFR Cluj reuşeşte să scape de o sumă importantă prin plecarea lor.

