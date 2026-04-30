Andrei Nicolae Publicat: 30 aprilie 2026, 9:31

Arbitrul nu a înțeles. Diego Simeone, discurs vehement după egalul lui Atletico în fața lui Arsenal din UCL

Diego Simeone, în timpul unui meci al lui Atletico Madrid / Profimedia

Diego Simeone a ținut să critice brigada lui Danny Makkelie pentru penalty-ul acordat lui Arsenal în manșa tur din semifinala Champions League. După partida de pe Metropolitano, antrenorul lui Atletico Madrid s-a arătat deranjat de cum anumite faze sunt interpretate de centrali și de asistenții lor din camera VAR, punctând totuși și un aspect pozitiv legat de lovitura anulată a “tunarilor”.

Atletico Madrid și Arsenal au oferit miercuri seara o semifinală de Champions League decisă de două lovituri de la 11 metri. Prima dată, “tunarii” au deschis scorul grație lui Viktor Gyokeres după o fază controversată, după care Julian Alvarez a restabilit egalitatea tot de la punctul cu var după un henț în careu.

Simeone, consternat de penalty-ul primit de Arsenal pe Metropolitano

După meci, antrenorul gazdelor, Diego Simeone, nu a trecut cu vederea penalty-ul acordat lui Arsenal după un contact superficial în careu dintre Gyokeres și Hancko.

Pentru a acorda un penalty într-o semifinală de Liga Campionilor, trebuie să fie penalty. Contactul mi s-a părut minim în incidentul din prima repriză și am crezut că nu se va da penalty. A fost contact din spate, dar jucătorul lor aștepta un contact din partea adversarului și a căzut la pământ“, a spus tehnicianul sud-american, potrivit as.com.

Deși a punctat greșeala comisă în opinia sa de brigada lui Danny Makkelie, Simeone a ținut să evidențieze și o fază unde “cavalerii fluierului” au luat decizia corectă. Pe finalul meciului, Eze a căzut în careu după ce a fost atins de Hancko, centralul a indicat inițial lovitură de pedeapsă, după care și-a întors decizia grație VAR-ului.

În semifinalele Ligii Campionilor ai nevoie de o lovitură de pedeapsă care să fie clară. Arbitrul nu a înțeles că este așa la prima fază. Cu cealaltă ocazie, a înțeles, datorită VAR, că era lovitură de pedeapsă pentru noi, pentru că inițial nu a dat henț, iar apoi, cu a doua ocazie, tot datorită VAR, a anulat lovitura de pedeapsă (n.r. dictată pentru Arsenal pe final). VAR uneori îți dă ce vrei, alteori nu“.

Ce a spus Diego Simeone despre meciul propriu-zis

În ceea ce privește desfășurarea partidei de pe Metropolitano, “Cholo” a ținut să laude formația lui Mikel Arteta și a vorbit despre provocarea care îi așteaptă pe el și elevii săi în retur.

Prima repriză a fost echilibrată, poate că au avut mai multă posesie, dar au existat puține ocazii clare pentru ambele echipe. Sunt foarte buni, nu au pierdut niciun meci din Liga Campionilor, sunt în fruntea Premier League, iar rezervele au intrat și au fost mai bune decât titularii…

Totul a fost spectaculos, ceea ce a dus la o repriză secundă foarte bună, în care am avut ocazii să câștigăm meciul. Pur și simplu nu am putut fi suficient de preciși în acele situații. Urmează o ​​provocare extraordinară: Londra, stadionul lui Arsenal, o echipă care nu a pierdut în Liga Campionilor. Mergem cu speranță și cu tot ce avem mai bun“.

Manșa a doua a semifinalei dintre Arsenal și Atletico Madrid va avea loc pe 5 mai, marți, de la ora 22:00, pe Emirates Stadium.

