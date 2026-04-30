“Arbitrul nu a înțeles”. Diego Simeone, discurs vehement după egalul lui Atletico în fața lui Arsenal din UCL

Diego Simeone a ținut să critice brigada lui Danny Makkelie pentru penalty-ul acordat lui Arsenal în manșa tur din semifinala Champions League. După partida de pe Metropolitano, antrenorul lui Atletico Madrid s-a arătat deranjat de cum anumite faze sunt interpretate de centrali și de asistenții lor din camera VAR, punctând totuși și un aspect pozitiv legat de lovitura anulată a “tunarilor”.

Atletico Madrid și Arsenal au oferit miercuri seara o semifinală de Champions League decisă de două lovituri de la 11 metri. Prima dată, “tunarii” au deschis scorul grație lui Viktor Gyokeres după o fază controversată, după care Julian Alvarez a restabilit egalitatea tot de la punctul cu var după un henț în careu.

Simeone, consternat de penalty-ul primit de Arsenal pe Metropolitano

După meci, antrenorul gazdelor, Diego Simeone, nu a trecut cu vederea penalty-ul acordat lui Arsenal după un contact superficial în careu dintre Gyokeres și Hancko.

“Pentru a acorda un penalty într-o semifinală de Liga Campionilor, trebuie să fie penalty. Contactul mi s-a părut minim în incidentul din prima repriză și am crezut că nu se va da penalty. A fost contact din spate, dar jucătorul lor aștepta un contact din partea adversarului și a căzut la pământ“, a spus tehnicianul sud-american, potrivit as.com.

Deși a punctat greșeala comisă în opinia sa de brigada lui Danny Makkelie, Simeone a ținut să evidențieze și o fază unde “cavalerii fluierului” au luat decizia corectă. Pe finalul meciului, Eze a căzut în careu după ce a fost atins de Hancko, centralul a indicat inițial lovitură de pedeapsă, după care și-a întors decizia grație VAR-ului.