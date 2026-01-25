Gigi Becali a intervenit la pauză. Telefon la Meme Stoica, au urmat două schimbări - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a intervenit la pauză. Telefon la Meme Stoica, au urmat două schimbări

Radu Constantin Publicat: 25 ianuarie 2026, 21:22

După golul doi marcat de CFR Cluj, Meme Stoica a fost surprins minute bune vorbind la telefon, explicând ce se întâmplă pe teren, cel mai probabil, în faţa lui Gigi Becali. Discuţia cu patronul a avut şi urmări, pentru că la pauză doi jucători au fost schimbaţi.

Alexandru Pantea a fost înlocuit la pauză de Risto Radunovic. Pantea a avut o parte de vină la ambele goluri. La primul l-a scăpat din marcaj pe Aliev, care a marcat de lângă el. La al doilea, a fost jucătorul care l-a scos din ofsaid pe Korenica.

Nici Toma nu a scăpat de furia patronului. Toma a şutat peste poartă, inexplicabil, la 1-0 pentru FCSB. A surprins şi că a şutat în forţă, deşi poarta era goală. Tânărul jucător al FCSB-ului e unul dintre candidaţii la ratarea sezonului după ce a irosit incredibil această ocazie uriaşă. Jucătorul a fost înlocuit la pauză de Alexandru Stoian.

 

