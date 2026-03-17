Gigi Becali a pregătit lovitura totală în războiul cu Armata. “Am dat ordinul la CEDO”

Gigi Becali a fost în culmea fericirii după ce a văzut motivarea din palmaresul Universităţii Craiova. Omul cu banii de la FCSB e convins că va avea şi el de câştigat în războiul cu Armata.

Becali vrea înapoi numele, istoria şi palmaresul Stelei. Asta după ce Curtea de Apel Timişoara a decis că Universitatea Craiova nu deţine de fapt palmaresul “Ştiinţei”.

Gigi Becali: “Ieri am dat ordinul la CEDO”

„Stai să vezi, știi ce scrie în motivarea lui Mititelu? Scrie așa: ‘cine face continuitatea deține palmaresul și istoria. Nu poate pretinde echipa lui Rotaru, cum spune reclamant, că a stat undeva palmaresul și după aia a revenit’. Exact ce spun ăștia că a atârnat palmaresul în cui la CSA și acum a revenit. E, cu asta, ieri am dat ordinul la CEDO!

Pentru că nu mai avem cale de atac și nici revizuire, că nu suntem în termen. Nu avem nici interes recurs în interesul legii. Și atunci nu putem decât la CEDO ca judecată neechilibrată, neuniformă. Într-un fel a spus acolo, într-un fel aici. Două hotărâri judecătorești ÎCCJ, care se contrazic. Noi mergem la CEDO și de la CEDO venim înapoi la revizuire.

Am dat la doi avocați. Asta al meu, de la București, o să o ia să o echilibreze, să mi-o dea mie să o citesc eu. Că pot să fie ei cei mai mari avocați de pe glob. Trebuie să vină la inteligență. Inteligența trebuie să citească lucrurile esențiale. Trebuie să ai inteligență la astea, chiar dacă ești cel mai mare specialist și cunoști legile.