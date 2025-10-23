Vincenzo Italiano, mesaj video din spital pentru jucători înainte de FCSB-Bologna - Antena Sport

Vincenzo Italiano este internat în spital din cauza unei pneumonii, dar acest lucru nu l-a împiedicat să transmită un mesaj video jucătorilor săi înaintea duelului de pe Arena Națională, dintre FCSB şi Bologna.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vincenzo Italiano, antrenorul echipei Bologna, a fost internat marți în spital din cauza unei pneumonii grave. Astfel că el nu fi prezent la meciul din această seară, cu FCSB, din Europa League. Tehnicianul grupării din Serie A nu stă calm nici pe patul de spital și a ținut să transmită un mesaj video fotbaliștilor săi înaintea duelului din România, conform corrieredellosport.it.

Trupa din Serie A va fi condusă de la margine de secundul lui Italiano, Daniel Niccolini. Anunțul oficial a fost făcut chiar de Bologna prin intermediul unui comunicat de presă.

FCSB – Bologna are loc în etapa a 3-a din „faza ligii” UEFA Europa League. Meciul se va juca pe Arena Națională, joi, 23 octombrie, de la ora 19:45.

Daniel Niccolini, înainte de FCSB – Bologna: “În cupele europene este cu totul altceva”

“FCSB este o echipă bună, organizată. Ştim că situaţia celor de la FCSB din campionat nu este prea bună, dar în cupele europene este cu totul altceva. Meciurile internaţionale sunt mult mai dificile. Noi vom încerca să dăm maximum şi să obţinem un rezultat cât mai bun”, a spus Daniel Niccolini înainte de meci.