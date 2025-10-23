Dennis Man, nominalizat la titlul de cel mai bun jucător al săptămânii în Liga Campionilor - Antena Sport

Dennis Man a fost nominalizat de site-ul UEFA la titlul de cel mai bun jucător al săptămânii în Liga Campionilor la fotbal, după ce a marcat două goluri pentru PSV Eindhoven, care a învins-o pe Napoli cu 6-2, marți, pe teren propriu.

Man, care poate fi votat pe site-ul UEFA, îi are contracandidați la acest titlu pe spaniolul Fermin Lopez, care a reușit un hat-trick pentru FC Barcelona (6-1 cu Olympiakos Pireu), germanul Felix Nmecha, autorul unei duble pentru Borussia Dortmund (4-2 cu FC Copenhaga, în deplasare) și un alt spaniol, Gorka Guruzeta, care a reușit o dublă pentru Athletic Bilbao (3-1 cu Qarabag).

Englezul Marcus Rashford (FC Barcelona) a fost ales cel mai bun jucător al primei etape din Champions League, iar francezul Kylian Mbappe (Real Madrid) a fost omul etapei a doua.

Internaționalul român a fost ales omul meciului de către site-ul UEFA pentru evoluția sa. De asemenea, a doua sa reușită a fost propusă pentru ”Golul zilei”, alături de goluri marcate de Aleix Garcia (Bayer Leverkusen), Harvey Barnes (Newcastle United) și Felix Nmecha (Borussia Dortmund), în cele din urmă fiind votat golul germanului.

Man a înscris primul său gol printre picioarele fundașului Beukema, din centrarea lui Mauro Junior (54), iar pe al doilea cu un șut din marginea careului, fără replică pentru portarul Vanja Milinkovic-Savic (80).