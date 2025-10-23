Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dennis Man, nominalizat la titlul de cel mai bun jucător al săptămânii în Liga Campionilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Dennis Man, nominalizat la titlul de cel mai bun jucător al săptămânii în Liga Campionilor

Dennis Man, nominalizat la titlul de cel mai bun jucător al săptămânii în Liga Campionilor

Radu Constantin Publicat: 23 octombrie 2025, 13:59

Comentarii
Dennis Man, nominalizat la titlul de cel mai bun jucător al săptămânii în Liga Campionilor

Dennis Man a fost nominalizat de site-ul UEFA la titlul de cel mai bun jucător al săptămânii în Liga Campionilor la fotbal, după ce a marcat două goluri pentru PSV Eindhoven, care a învins-o pe Napoli cu 6-2, marți, pe teren propriu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Man, care poate fi votat pe site-ul UEFA, îi are contracandidați la acest titlu pe spaniolul Fermin Lopez, care a reușit un hat-trick pentru FC Barcelona (6-1 cu Olympiakos Pireu), germanul Felix Nmecha, autorul unei duble pentru Borussia Dortmund (4-2 cu FC Copenhaga, în deplasare) și un alt spaniol, Gorka Guruzeta, care a reușit o dublă pentru Athletic Bilbao (3-1 cu Qarabag).

Englezul Marcus Rashford (FC Barcelona) a fost ales cel mai bun jucător al primei etape din Champions League, iar francezul Kylian Mbappe (Real Madrid) a fost omul etapei a doua.

Internaționalul român a fost ales omul meciului de către site-ul UEFA pentru evoluția sa. De asemenea, a doua sa reușită a fost propusă pentru ”Golul zilei”, alături de goluri marcate de Aleix Garcia (Bayer Leverkusen), Harvey Barnes (Newcastle United) și Felix Nmecha (Borussia Dortmund), în cele din urmă fiind votat golul germanului.

Man a înscris primul său gol printre picioarele fundașului Beukema, din centrarea lui Mauro Junior (54), iar pe al doilea cu un șut din marginea careului, fără replică pentru portarul Vanja Milinkovic-Savic (80).

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap
Observator
Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap
Iuliu Mureșan a mers la antrenamentul lui CFR Cluj și a rămas șocat: „E rău de tot. Aici trebuie să intervin”
Fanatik.ro
Iuliu Mureșan a mers la antrenamentul lui CFR Cluj și a rămas șocat: „E rău de tot. Aici trebuie să intervin”
15:36
Sezon încheiat pentru campionul mondial Marc Marquez
15:20
„Cine mi-a mărit salariul?” Zeljko Kopic, adevărul despre noul contract cu Dinamo
14:43
VideoGrand Prix ediția 31: Revenirea spectaculoasă a lui Max Verstappen
14:38
Cristiano Bergodi, prezentat oficial: “Nu am frică de a face o treabă bună”
14:18
Ce scrie presa din Italia despre revenirea lui Cristiano Bergodi în România: “O nouă aventură”
13:39
Vincenzo Italiano, mesaj video din spital pentru jucători înainte de FCSB-Bologna
Vezi toate știrile
1 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 2 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 3 Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte 4 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 5 Ioan Varga a primit ofertă pentru clubul CFR Cluj! Decizia patronului a fost imediată: “Ne facem de râs” 6 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene