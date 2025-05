Gigi Becali a reacţionat după postarea controversată a lui Daniel Bîrligea! Mesaj clar al patronului FCSB - Antena Sport

„(n.r: Câtă energie mai aveţi. Aţi petrecut, aţi şi câştigat) Înainte de a vorbi despre meci vreau să îmi cer scuze pentru postarea pe care am făcut-o în timpul euforiei.

Tot ce s-a întâmplat aseară… Eram poate un pic nelucid şi nu m-am gândit ce putea implica acea postare.

Vreau să îmi cer scuze jucătorilor în primul rând. Dar şi suporterilor celorlaltor echipe, pe care am greşit să le jignesc şi nu-mi doream asta.

A fost o chestie de moment, am fost prinşi de euforie, ne-a dus valul pe toţi. Nu credeam că pot să jignesc sau să creez ceva rasist. Vreau să îmi cer scuze public şi vreau să rămână respectul care a fost mereu între noi şi rivali.

Îmi doresc doar ca echipa mea să câştige mereu pe teren şi să ne îndeplinim obiectivele.

Sunt a doua oară campion. Cu FCSB da, e prima oară.

(n.r: Aţi avut oră fixă aseară?) N-am avut toată ziua nicio oră. Am fost să petrecem campionatul. Am avut liber peste tot şi ne-am făcut de cap”, a spus Daniel Bîrligea după U Cluj – FCSB 0-2.

Daniel Bîrligea a postat şi pe reţelele sociale un mesaj în care şi-a cerut scuze: „Îmi asum greşeala”

„Îmi pare rău pentru postarea pe care am făcut-o într-un moment de euforie și entuziasm, imediat după câștigarea titlului. Nu am fost lucid și nu mi-am dat seama că imaginea putea fi interpretată ca rasistă și jignitoare. Nu am vrut să jignesc pe nimeni și cu siguranță nu mi-am dorit și nu îmi doresc să creez tensiuni. Respect adversarii cu care sunt coleg la echipa nationala și pe suporterii lor, chiar dacă suntem rivali pe teren. Imi doresc ca bucuria sportivă să rămână în limitele respectului reciproc. Îmi asum greșeala și îmi cer scuze sincer tuturor pentru reacția neinspirată!🙏”, a transmis Bîrligea pe contul de Facebook.