Daniel Bîrligea şi-a cerut scuze: "Nu credeam că pot să jignesc sau să creez ceva rasist" - Antena Sport

(n.r: Aţi avut oră fixă aseară?) N-am avut toată ziua nicio oră. Am fost să petrecem campionatul. Am avut liber peste tot şi ne-am făcut de cap”, a spus Daniel Bîrligea după U Cluj – FCSB 0-2.

Daniel Bîrligea a postat şi pe reţelele sociale un mesaj în care şi-a cerut scuze: „Îmi asum greşeala”

„Îmi pare rău pentru postarea pe care am făcut-o într-un moment de euforie și entuziasm, imediat după câștigarea titlului. Nu am fost lucid și nu mi-am dat seama că imaginea putea fi interpretată ca rasistă și jignitoare. Nu am vrut să jignesc pe nimeni și cu siguranță nu mi-am dorit și nu îmi doresc să creez tensiuni. Respect adversarii cu care sunt coleg la echipa nationala și pe suporterii lor, chiar dacă suntem rivali pe teren. Imi doresc ca bucuria sportivă să rămână în limitele respectului reciproc. Îmi asum greșeala și îmi cer scuze sincer tuturor pentru reacția neinspirată!🙏”, a transmis Bîrligea pe contul de Facebook.

Marius Şumudică a văzut postarea controversată a lui Bîrligea şi a reacţionat vehement! Mesajul pentru atacant

Marius Şumudică a văzut postarea controversată a lui Bîrligea în conferinţa de presă de dinainte de meciul cu Dinamo.

„(n.r: Postarea lui Daniel Bîrligea aţi văzut-o?) Nu. „(n.r: Cum comentaţi, e ok?) Nu ştiu…”, a spus iniţial Şumudică.

„Fiecare răspunde pentru ceea ce face. Nu stau eu să comentez. Dacă el aşa gândeşte… Dacă ăsta e respectul lui faţă de club…”, a reacţionat Şumudică, în conferinţă, după ce a văzut postarea lui Bîrligea.

Şumudică a felicitat-o pe FCSB pentru cucerirea unui nou titlu de campioană.

„Țin să-i felicit pe această cale că au luat campionatul. Este uman, este firesc. Felicitări! Înseamnă că sunt cei mai buni dacă au câștigat campionatul. Nu pot decât să-i felicit. Mai departe, nu e problema mea dacă vor juca cu prima echipă sau cu jucători care au jucat mai puțin. E treabă fiecăruia. Fiecare își face curat în propria ogradă și știe cel mai bine ce are de făcut.

Eu m-am uitat la partida de aseară. Nu am văzut imaginile respective (n.r: cu sărbătoarea celor de la FCSB). Le-au dat la televizor sau ce? M-am uitat la Craiova – CFR, după care am mutat și am văzut un meci din Arabia”, a mai spus Şumudică în conferinţă.