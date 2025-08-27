Gigi Becali a visat suma pe care i-a cerut-o Neluţu Varga pentru Louis Munteanu: "Dacă scazi un euro, nu-l mai vezi" - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit că a visat că Giovanni Becali i-a transmis că Neluţu Varga l-ar vinde pe Louis Munteanu pentru 4 milioane de euro. Atacantul e în centrul unui scandal uriaş la CFR Cluj.

În această vară, Varga anunţase că vrea 18 milioane de euro pentru internaţionalul român. La ora actuală, Becali susţine că nu ar plăti mai mult de 4 milioane de euro pentru atacantul de 23 de ani cotat la 5 milioane de euro.

Gigi Becali a visat suma pe care i-a cerut-o Neluţu Varga pentru Louis Munteanu

“Aseară, am visat că a ajuns Giovanni la mine. Zice `Gigi, am vorbit cu Neluţu Varga. Îl vrei pe Louis Munteanu? Vrea 4 milioane de euro, dar daca scazi un euro, nu-l mai vezi. Da sau nu?` Mai mult de 4 milioane nu îi dau. Poate mai ridic un pic.

“Dacă dau patru milioane acum, pot lua 25 de milioane pe el. Dacă îl vând, nu îl pot vinde pe mai puţin de 4 milioane de euro. Doar dacă se accidentează. E ca şi cum pun bani la bancă. Dau pe loc 4 milioane de euro, chiar dacă nu mă calific în grupa Europa League”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

Munteanu are un debut de sezon dificil la CFR Cluj, cu un gol înscris în primele 9 meciuri, în toate competiţiile. Mai mult, internaţionalul nostru nu s-a prezentat la antrenamentele echipei în ultimele zile.