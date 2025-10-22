Gigi Becali, anunț despre situația lui Denis Alibec. De ce depinde titularizarea în meciul cu Bologna: „E ceva anormal” - Antena Sport

Gigi Becali a făcut un anunț despre situația lui Denis Alibec de la FCSB, înaintea meciului cu Bologna, din etapa a treia a grupei de Europa League. Patronul campioanei a anunțat că atacantul ar fi trebuit să fie titular în acest duel, însă ar putea rămâne pe bancă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, Becali a dezvăluit că totul va depinde de ceea ce se va decide în urma ședinței dintre Mihai Stoica și Gigi Mustață.

Gigi Becali, anunț despre situația lui Denis Alibec înainte de FCSB – Bologna

Gigi Becali i-a lăudat pe suporterii campioanei, cu care Denis Alibec a intrat într-un conflict la finalul partidei pierdute cu Metaloglobus. Patronul campioanei a transmis că suporterii vor lua decizia dacă-l vor ierta sau nu pe atacant, astfel că rămâne de văzut dacă el va fi titularizat în meciul cu Bologna.

„Alibec trebuia să joace. Acum, știți, că eu am făcut mereu ce am vrut, numai că în situația asta în care suntem și suporterii au susținut echipa, mă face să îi respect atât de tare încât să țin cont și de micile lor detalii. E o situație, el a înjurat. Eu nu pot să fac pe plac unui om și să ignor mii de suporteri, care contează. La ora meciului pot fi 30.000. Atunci ei au o ședință.

L-am rugat pe MM, cu Mustață, ca ei să hotărască. Ei spun că e ceva anormal. Ei să hotărască, pentru că suntem unde suntem. Ei să hotărască dacă îl mai agreează pe Alibec sau nu. Să stabilească, vor face o ședință.