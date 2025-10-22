Gigi Becali, anunț despre situația lui Denis Alibec. De ce depinde titularizarea în meciul cu Bologna: „E ceva anormal” - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, anunț despre situația lui Denis Alibec. De ce depinde titularizarea în meciul cu Bologna: „E ceva anormal”

Publicat: 22 octombrie 2025, 17:25

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Profimedia

Gigi Becali a făcut un anunț despre situația lui Denis Alibec de la FCSB, înaintea meciului cu Bologna, din etapa a treia a grupei de Europa League. Patronul campioanei a anunțat că atacantul ar fi trebuit să fie titular în acest duel, însă ar putea rămâne pe bancă. 

Concret, Becali a dezvăluit că totul va depinde de ceea ce se va decide în urma ședinței dintre Mihai Stoica și Gigi Mustață.  

Gigi Becali, anunț despre situația lui Denis Alibec înainte de FCSB – Bologna 

Gigi Becali i-a lăudat pe suporterii campioanei, cu care Denis Alibec a intrat într-un conflict la finalul partidei pierdute cu Metaloglobus. Patronul campioanei a transmis că suporterii vor lua decizia dacă-l vor ierta sau nu pe atacant, astfel că rămâne de văzut dacă el va fi titularizat în meciul cu Bologna. 

„Alibec trebuia să joace. Acum, știți, că eu am făcut mereu ce am vrut, numai că în situația asta în care suntem și suporterii au susținut echipa, mă face să îi respect atât de tare încât să țin cont și de micile lor detalii. E o situație, el a înjurat. Eu nu pot să fac pe plac unui om și să ignor mii de suporteri, care contează. La ora meciului pot fi 30.000. Atunci ei au o ședință.  

L-am rugat pe MM, cu Mustață, ca ei să hotărască. Ei spun că e ceva anormal. Ei să hotărască, pentru că suntem unde suntem. Ei să hotărască dacă îl mai agreează pe Alibec sau nu. Să stabilească, vor face o ședință.  

El trebuie să joace, dar cum ar fi să intre pe teren, să atingă mingea și să îl înjure.  

Nu e în regulă. Dacă îl înjură, nu îl mai bag. Îl înjurați sau îl agreați? Vorbim de o situație particulară, care nu s-a mai întâmplat. Vorbim de un jucător care a înjurat suporterii. Ei știu, ei vor stabili dacă a înjurat. Probabil vor pune filmări, nu știu. Nu știu dacă joacă Alibec cu Bologna. Vom analiza și noi, nu doar ei. El va fi analizat video”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, înainte de FCSB – Bologna.  

Elias Charalambous, despre Denis Alibec 

Elias Charalambous a taxat vocile care îl cotestă pe Denis Alibec. Interesant este că unul dintre cei care l-a contestat pe atacant a fost chiar Gigi Becali. Şi fanii sunt supăraţi pe fotbalist, iar la ultmul meci, cu Metaloglobus, a existat un schimb de replici între fotbalist şi galerie. 

“Nu există ultima şansă pentru Alibec. Nu suntem aici să judecăm un jucător după un meci. Trebuie să respectăm jucătorii. Noi judecăm jucătorii, ne trezim dimineaţa, deschidem gura şi spunem orice. Este prea mult cum sunt criticaţi jucătorii. Eu nu vorbesc aici de ce se întâmplă în România, ci în fotbal. Fotbaliştii au familii, mame, taţi, care aud asta. Este prea mult. Nu mă refer la nimeni”, a spus Charalambous în cadrul unei conferinţe de presă. 

