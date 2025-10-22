Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Nu a lăsat nicio urmă”. Jucătorul FCSB-ului trecut pe la Bologna, analizat de italieni înaintea meciului din Europa League - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | „Nu a lăsat nicio urmă”. Jucătorul FCSB-ului trecut pe la Bologna, analizat de italieni înaintea meciului din Europa League

„Nu a lăsat nicio urmă”. Jucătorul FCSB-ului trecut pe la Bologna, analizat de italieni înaintea meciului din Europa League

Publicat: 22 octombrie 2025, 19:14

Comentarii
Nu a lăsat nicio urmă”. Jucătorul FCSB-ului trecut pe la Bologna, analizat de italieni înaintea meciului din Europa League

Jucătorii de la FCSB, la finalul unui meci/ Profimedia

Jucătorul FCSB-ului care a evoluat la Bologna, Denis Alibec, a fost analizat în presa din Italia înaintea duelului dintre cele două echipe din etapa a treia a grupei de Europa League. Partida se va disputa joi, de la 19:45, pe Arena Națională. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Italienii și-au amintit faptul că în sezonul 2013-2014, Denis Alibec a fost jucătorul celor de la Bologna, evoluând sub formă de împrumut de la Inter.  

Jucătorul FCSB-ului trecut pe la Bologna, analizat de italieni înaintea meciului din Europa League 

Italienii au subliniat faptul că aventura lui Denis Alibec la Bologna a fost una scurtă, el având 22 de ani la momentul respectiv. Atacantul campioanei a bifat două meciuri la formația din Italia, ambele în Cupă, fără să marcheze vreun gol. 

„Un fir subțire le unește de peste un deceniu pe Bologna și FCSB – și are un nume și un prenume, Denis Alibec. În vara anului 2013, Bologna lui Pioli căuta un atacant tânăr și s-a orientat către Inter, unde un tânăr de 22 de ani. A sosit împrumutat, iar așteptările rezonabile: fizic, tehnică și potențial. 

Dar aventura sa la Bologna a fost de scurtă durată, fiindcă a rămas pe tușă. În Serie A, numele său a apărut o singură dată – pe 6 decembrie 2013, împotriva lui Juventus: un singur minut pe teren. Înainte și după aceea, a petrecut săptămâni întregi în tribune sau pe bancă, aproape întotdeauna pus pe margine de probleme fizice. 

Reclamă
Reclamă

Singurele sale apariții reale au fost în Coppa Italia, în primele două tururi împotriva lui Brescia și Siena: 30 de minute în total, zero goluri, o experiență care nu a lăsat nicio urmă. În ianuarie 2014, Inter i-a încheiat împrumutul și l-a vândut la Astra Giurgiu: o revenire în România care, paradoxal, a marcat începutul renașterii sale. 

Și, în cele din urmă, aceasta este frumusețea fotbalului european: drumuri care se intersectează, destine care converg. Bologna și FCSB nu au împărțit niciodată un teren european, dar legătura există – discretă, curioasă. Din 2004 până în 2016, alți jucători români, precum Valentin Năstase și Deian Boldor, au purtat tricoul roșu-albastru, menținând viu firul care unește fotbalul emilian și cel românesc”, au notat italienii de la 1000cuorirossoblu.it, înainte de FCSB – Bologna.  

Gigi Becali, anunț despre situația lui Denis Alibec 

Gigi Becali i-a lăudat pe suporterii campioanei, cu care Denis Alibec a intrat într-un conflict la finalul partidei pierdute cu Metaloglobus. Patronul campioanei a transmis că suporterii vor lua decizia dacă-l vor ierta sau nu pe atacant, astfel că rămâne de văzut dacă el va fi titularizat în meciul cu Bologna.  

"Oferta" primită de locatarii blocului din Rahova: devin chiriaşi până îşi cumpără iar apartamentul"Oferta" primită de locatarii blocului din Rahova: devin chiriaşi până îşi cumpără iar apartamentul
Reclamă

Alibec trebuia să joace. Acum, știți, că eu am făcut mereu ce am vrut, numai că în situația asta în care suntem și suporterii au susținut echipa, mă face să îi respect atât de tare încât să țin cont și de micile lor detalii. E o situație, el a înjurat. Eu nu pot să fac pe plac unui om și să ignor mii de suporteri, care contează. La ora meciului pot fi 30.000. Atunci ei au o ședință.  

L-am rugat pe MM, cu Mustață, ca ei să hotărască. Ei spun că e ceva anormal. Ei să hotărască, pentru că suntem unde suntem. Ei să hotărască dacă îl mai agreează pe Alibec sau nu. Să stabilească, vor face o ședință.  

Nu e în regulă. Dacă îl înjură, nu îl mai bag. Îl înjurați sau îl agreați? Vorbim de o situație particulară, care nu s-a mai întâmplat. Vorbim de un jucător care a înjurat suporterii. Ei știu, ei vor stabili dacă a înjurat. Probabil vor pune filmări, nu știu. Nu știu dacă joacă Alibec cu Bologna. Vom analiza și noi, nu doar ei. El va fi analizat video”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, înainte de FCSB – Bologna. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
Observator
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
Afacerea cu care un celebru fotbalist dă o lovitură financiară uriașă. Cu ce a ajuns să se ocupe
Fanatik.ro
Afacerea cu care un celebru fotbalist dă o lovitură financiară uriașă. Cu ce a ajuns să se ocupe
21:13
Mihai Stoica a anunțat obiectivul clar al FCSB-ului. Calcule pentru sezonul viitor: „Vom ieși din groapă”
21:11
LIVE SCOREGalatasaray – Bodo/Glimt și Bilbao – Qarabag se joacă ACUM! Real Madrid – Juventus e la 22:00
21:06
VideoJurnal Antena Sport | Un pilot român se dă cu prototipuri în Italia și s-a îndrăgostit de circuitele de F1
20:56
VideoJurnal AntenaSport | Avem și noi un Messi
20:55
VideoJurnal Antena Sport | Lorenzo Biliboc și-a serbat ziua alături de colegii de la CFR Cluj
20:52
VideoJurnal AntenaSport | Oltenii lui Mirel Rădoi vor primele puncte în Conference League
Vezi toate știrile
1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului 3 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 4 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 5 Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis! 6 PSV – Napoli 6-2, Leverkusen – PSG 2-7 și Union SG – Inter 0-4. Spectacol total în Champions League. Rezultatele serii
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!