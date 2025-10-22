„Nu a lăsat nicio urmă”. Jucătorul FCSB-ului trecut pe la Bologna, analizat de italieni înaintea meciului din Europa League - Antena Sport

Jucătorii de la FCSB, la finalul unui meci/ Profimedia

Jucătorul FCSB-ului care a evoluat la Bologna, Denis Alibec, a fost analizat în presa din Italia înaintea duelului dintre cele două echipe din etapa a treia a grupei de Europa League. Partida se va disputa joi, de la 19:45, pe Arena Națională.

Italienii și-au amintit faptul că în sezonul 2013-2014, Denis Alibec a fost jucătorul celor de la Bologna, evoluând sub formă de împrumut de la Inter.

Jucătorul FCSB-ului trecut pe la Bologna, analizat de italieni înaintea meciului din Europa League

Italienii au subliniat faptul că aventura lui Denis Alibec la Bologna a fost una scurtă, el având 22 de ani la momentul respectiv. Atacantul campioanei a bifat două meciuri la formația din Italia, ambele în Cupă, fără să marcheze vreun gol.

„Un fir subțire le unește de peste un deceniu pe Bologna și FCSB – și are un nume și un prenume, Denis Alibec. În vara anului 2013, Bologna lui Pioli căuta un atacant tânăr și s-a orientat către Inter, unde un tânăr de 22 de ani. A sosit împrumutat, iar așteptările rezonabile: fizic, tehnică și potențial.

Dar aventura sa la Bologna a fost de scurtă durată, fiindcă a rămas pe tușă. În Serie A, numele său a apărut o singură dată – pe 6 decembrie 2013, împotriva lui Juventus: un singur minut pe teren. Înainte și după aceea, a petrecut săptămâni întregi în tribune sau pe bancă, aproape întotdeauna pus pe margine de probleme fizice.