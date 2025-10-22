„Nu a lăsat nicio urmă”. Jucătorul FCSB-ului trecut pe la Bologna, analizat de italieni înaintea meciului din Europa League - Antena Sport

Jucătorul FCSB-ului care a evoluat la Bologna, Denis Alibec, a fost analizat în presa din Italia înaintea duelului dintre cele două echipe din etapa a treia a grupei de Europa League. Partida se va disputa joi, de la 19:45, pe Arena Națională.
Italienii și-au amintit faptul că în sezonul 2013-2014, Denis Alibec a fost jucătorul celor de la Bologna, evoluând sub formă de împrumut de la Inter.
Italienii au subliniat faptul că aventura lui Denis Alibec la Bologna a fost una scurtă, el având 22 de ani la momentul respectiv. Atacantul campioanei a bifat două meciuri la formația din Italia, ambele în Cupă, fără să marcheze vreun gol.
„Un fir subțire le unește de peste un deceniu pe Bologna și FCSB – și are un nume și un prenume, Denis Alibec. În vara anului 2013, Bologna lui Pioli căuta un atacant tânăr și s-a orientat către Inter, unde un tânăr de 22 de ani. A sosit împrumutat, iar așteptările rezonabile: fizic, tehnică și potențial.
Dar aventura sa la Bologna a fost de scurtă durată, fiindcă a rămas pe tușă. În Serie A, numele său a apărut o singură dată – pe 6 decembrie 2013, împotriva lui Juventus: un singur minut pe teren. Înainte și după aceea, a petrecut săptămâni întregi în tribune sau pe bancă, aproape întotdeauna pus pe margine de probleme fizice.
Singurele sale apariții reale au fost în Coppa Italia, în primele două tururi împotriva lui Brescia și Siena: 30 de minute în total, zero goluri, o experiență care nu a lăsat nicio urmă. În ianuarie 2014, Inter i-a încheiat împrumutul și l-a vândut la Astra Giurgiu: o revenire în România care, paradoxal, a marcat începutul renașterii sale.
Și, în cele din urmă, aceasta este frumusețea fotbalului european: drumuri care se intersectează, destine care converg. Bologna și FCSB nu au împărțit niciodată un teren european, dar legătura există – discretă, curioasă. Din 2004 până în 2016, alți jucători români, precum Valentin Năstase și Deian Boldor, au purtat tricoul roșu-albastru, menținând viu firul care unește fotbalul emilian și cel românesc”, au notat italienii de la 1000cuorirossoblu.it, înainte de FCSB – Bologna.
Gigi Becali, anunț despre situația lui Denis Alibec
Gigi Becali i-a lăudat pe suporterii campioanei, cu care Denis Alibec a intrat într-un conflict la finalul partidei pierdute cu Metaloglobus. Patronul campioanei a transmis că suporterii vor lua decizia dacă-l vor ierta sau nu pe atacant, astfel că rămâne de văzut dacă el va fi titularizat în meciul cu Bologna.
„Alibec trebuia să joace. Acum, știți, că eu am făcut mereu ce am vrut, numai că în situația asta în care suntem și suporterii au susținut echipa, mă face să îi respect atât de tare încât să țin cont și de micile lor detalii. E o situație, el a înjurat. Eu nu pot să fac pe plac unui om și să ignor mii de suporteri, care contează. La ora meciului pot fi 30.000. Atunci ei au o ședință.
L-am rugat pe MM, cu Mustață, ca ei să hotărască. Ei spun că e ceva anormal. Ei să hotărască, pentru că suntem unde suntem. Ei să hotărască dacă îl mai agreează pe Alibec sau nu. Să stabilească, vor face o ședință.
Nu e în regulă. Dacă îl înjură, nu îl mai bag. Îl înjurați sau îl agreați? Vorbim de o situație particulară, care nu s-a mai întâmplat. Vorbim de un jucător care a înjurat suporterii. Ei știu, ei vor stabili dacă a înjurat. Probabil vor pune filmări, nu știu. Nu știu dacă joacă Alibec cu Bologna. Vom analiza și noi, nu doar ei. El va fi analizat video”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, înainte de FCSB – Bologna.
