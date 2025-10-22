Hakim Ziyech și-a găsit echipă! Cu cine a semnat fotbalistul dorit de CFR Cluj - Antena Sport

Hakim Ziyech, fost câștigător al Ligii Campionilor, a fost dorit în urmă cu câteva săptămâni la CFR Cluj. Marocanul de 32 de ani nu a mai ajuns în cele din urmă în Gruia și a decis să revină în țara natală.
Fostul jucător al lui Chelsea s-a întors în Maroc și a semnat cu Wydad Casablanca.
Hakim Ziyech a semnat cu Wydad Casablanca
“Hakim Ziyech la Wydad Casablanca, e oficial! Starul marocan se întoarce acasă, întrucât acordul a fost încheiat astăzi.
Ziyech era disponibil ca jucător liber de contract, iar după mai multe oferte, este pregătit pentru un nou capitol la Wydad”, a fost anunțul lui Fabrizio Romano.
🚨🇲🇦 Hakim Ziyech to Wydad Casablanca, here we go! Moroccan star, back home as deal has been agreed today.
Ziyech was available as free agent and after many approaches, he’s ready for new chapter at Wydad. pic.twitter.com/bfFuriW6w1
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2025
Hakim Ziyech era liber de contract de câteva luni, după despărțirea de formația Al Duhail din Qatar. După această despărțire, el a avut mai multe oferte, inclusiv din Golf. După ce nici mutarea la CFR Cluj nu s-a concretizat, el a decis să revină în Maroc.
În luna septembrie s-a vorbit mult despre posibilitatea ca Ziyech să vină la CFR Cluj, mai ales după ce și Kurt Zouma, fost coechipier al francezului la Chelsea, a semnat cu formația din Gruia.
Crescut în Olanda, la academiile lui Heerenveen și Twente, Ziyech s-a remarcat la Ajax, acolo unde a fost un om de bază al echipei care ajungea în 2019 până în semifinalele Champions League. Transferat în 2020 de Chelsea, el a cucerit Liga Campionilor în 2021.
De asemenea, Hakim Ziyech a fost un jucător important pentru naționala Marocului la Cupa Mondială din 2022, atunci când formația din nordul Africii a ajuns până în semifinale.
