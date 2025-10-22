Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Hakim Ziyech și-a găsit echipă! Cu cine a semnat fotbalistul dorit de CFR Cluj - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Hakim Ziyech și-a găsit echipă! Cu cine a semnat fotbalistul dorit de CFR Cluj

Hakim Ziyech și-a găsit echipă! Cu cine a semnat fotbalistul dorit de CFR Cluj

Publicat: 22 octombrie 2025, 18:42

Comentarii
Hakim Ziyech și-a găsit echipă! Cu cine a semnat fotbalistul dorit de CFR Cluj

Hakim Ziyech / Profimedia

Hakim Ziyech, fost câștigător al Ligii Campionilor, a fost dorit în urmă cu câteva săptămâni la CFR Cluj. Marocanul de 32 de ani nu a mai ajuns în cele din urmă în Gruia și a decis să revină în țara natală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul jucător al lui Chelsea s-a întors în Maroc și a semnat cu Wydad Casablanca.

Hakim Ziyech a semnat cu Wydad Casablanca

“Hakim Ziyech la Wydad Casablanca, e oficial! Starul marocan se întoarce acasă, întrucât acordul a fost încheiat astăzi.

Ziyech era disponibil ca jucător liber de contract, iar după mai multe oferte, este pregătit pentru un nou capitol la Wydad”, a fost anunțul lui Fabrizio Romano.

Reclamă
Reclamă

Hakim Ziyech era liber de contract de câteva luni, după despărțirea de formația Al Duhail din Qatar. După această despărțire, el a avut mai multe oferte, inclusiv din Golf. După ce nici mutarea la CFR Cluj nu s-a concretizat, el a decis să revină în Maroc.

În luna septembrie s-a vorbit mult despre posibilitatea ca Ziyech să vină la CFR Cluj, mai ales după ce și Kurt Zouma, fost coechipier al francezului la Chelsea, a semnat cu formația din Gruia.

Crescut în Olanda, la academiile lui Heerenveen și Twente, Ziyech s-a remarcat la Ajax, acolo unde a fost un om de bază al echipei care ajungea în 2019 până în semifinalele Champions League. Transferat în 2020 de Chelsea, el a cucerit Liga Campionilor în 2021.

"Oferta" primită de locatarii blocului din Rahova: devin chiriaşi până îşi cumpără iar apartamentul"Oferta" primită de locatarii blocului din Rahova: devin chiriaşi până îşi cumpără iar apartamentul
Reclamă

De asemenea, Hakim Ziyech a fost un jucător important pentru naționala Marocului la Cupa Mondială din 2022, atunci când formația din nordul Africii a ajuns până în semifinale.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
Observator
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
Sorana Cîrstea, întâlnire neașteptată în Dubai. Cu cine s-a văzut după ce a încasat peste 10.000 de dolari la turneul din Japonia
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea, întâlnire neașteptată în Dubai. Cu cine s-a văzut după ce a încasat peste 10.000 de dolari la turneul din Japonia
20:38
Decizia surprinzătoare luată de Gică Hagi după ce a fost aproape de revenirea pe bancă. Anunțul turcilor
20:19
LIVE SCOREGalatasaray – Bodo/Glimt și Bilbao – Qarabag se joacă ACUM! Real Madrid – Juventus e la 22:00
20:08
Mihai Stoica a găsit soluția! Surpriza pregătită pentru apărarea FCSB-ului: “Până la urmă, ce putem să riscăm?”
19:18
UEFA pregătește o nouă schimbare majoră! Cum ar putea arăta preliminariile World Cup și EURO
19:14
„Nu a lăsat nicio urmă”. Jucătorul FCSB-ului trecut pe la Bologna, analizat de italieni înaintea meciului din Europa League
19:01
Nicușor Bancu, categoric înainte de Universitatea Craiova – Noah: “Vreau să depășim faza grupei”
Vezi toate știrile
1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului 3 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 4 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 5 Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis! 6 PSV – Napoli 6-2, Leverkusen – PSG 2-7 și Union SG – Inter 0-4. Spectacol total în Champions League. Rezultatele serii
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!