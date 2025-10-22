Hakim Ziyech și-a găsit echipă! Cu cine a semnat fotbalistul dorit de CFR Cluj - Antena Sport

Ziyech era disponibil ca jucător liber de contract, iar după mai multe oferte, este pregătit pentru un nou capitol la Wydad” , a fost anunțul lui Fabrizio Romano.

Hakim Ziyech, fost câștigător al Ligii Campionilor, a fost dorit în urmă cu câteva săptămâni la CFR Cluj. Marocanul de 32 de ani nu a mai ajuns în cele din urmă în Gruia și a decis să revină în țara natală.

Hakim Ziyech era liber de contract de câteva luni, după despărțirea de formația Al Duhail din Qatar. După această despărțire, el a avut mai multe oferte, inclusiv din Golf. După ce nici mutarea la CFR Cluj nu s-a concretizat, el a decis să revină în Maroc.

În luna septembrie s-a vorbit mult despre posibilitatea ca Ziyech să vină la CFR Cluj, mai ales după ce și Kurt Zouma, fost coechipier al francezului la Chelsea, a semnat cu formația din Gruia.

Crescut în Olanda, la academiile lui Heerenveen și Twente, Ziyech s-a remarcat la Ajax, acolo unde a fost un om de bază al echipei care ajungea în 2019 până în semifinalele Champions League. Transferat în 2020 de Chelsea, el a cucerit Liga Campionilor în 2021.