Gigi Becali, mesaj pentru fani, după rezultatele catastrofale ale FCSB-ului: "E un moment când trebuie să zic" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut un mesaj pentru suporterii campioanei României, înaintea meciului cu Bologna, din grupa principală Europa League. Formația roș-albastră a înregistrat un nou rezultat dezamăgitor în week-end, atunci când a pierdut meciul contra nou-promovatei Metaloglobus.

După 13 etape, FCSB se află pe locul 12 în Liga 1, cu doar 13 puncte, iar patronul echipei are mari emoții în ceea ce privește obținerea unui loc de play-off la finalul sezonului regulat.

Mesajul lui Gigi Becali pentru fanii FCSB-ului: “Jos pălăria”

Gigi Becali a avut un mesaj pentru suporteri, într-un moment în care Denis Alibec se află în conflict cu aceștia, în urma meciului cu Metaloglobus. Patronul FCSB-ului a ținut să le mulțumească acestora pentru faptul că susțin în continuare echipa, în ciuda rezultatelor modeste din ultima perioadă, fiind de părere că alți fani nu ar mai fi continuat să susțină echipa, în urma unei înfrângeri în fața ultimei clasate.

Cu toate acestea, Gigi Becali este de părere că fanii FCSB-ului continuă să își susțină echipa și datorită participării în Europa League:

“Este un moment când eu zic jos pălăria suporterilor. Niciun grup de suporteri nu te susținea când te bate Metaloglobus. Dar eu cred că ei mai susțin echipa pentru că mai e competiția asta europeană”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.