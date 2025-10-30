Prima echipă din Liga 1 care anunţă că va încerca transferul lui Alibec: "În iarnă" - Antena Sport

Denis Alibec îşi pregăteşte plecarea de la FSCB şi nu duce lipsă de oferte. Prima echipă care a anunţat că îl vrea pe atacant este Universitatea Cluj.
În meciul de Cupă cu Gloria Bistrița, Alibec a fost omul meciului pentru FCSB. El şi-a pierdut însă speranţa că se va mai impune la campioană în viitor. “Nu mai contează cât joc. Încerc să-mi fac treaba cât mai bine și, cu Dumnezeu înainte, să vină și rezultatele”, a spus atacantul, lăsând de înţeles că plecarea lui este iminentă.
Universitatea Cluj vrea să-l transefere în iarnă
iAMsport.ro anunţă că prima echipă care vrea să-l transfere pe Alibec este Universitatea Cluj. Radu Constatea, președintele clubului, a declarat că va exista o discuţie pentru jucătorul FCSB la iarnă.
”Vor fi schimbări în iarnă, dar vom face analize. Alibec e interesant pentru orice echipă din campionat. E jucătorul lor și nu pot comenta acum. Vom analiza situația sa în iarnă, alături de tot stafful, dar e prematur să vorbim”, a declarat Radu Constantea, pentru iAMsport.ro.
- Mandorlini, plecare cu scandal. Acuze la adresa patronului Varga: “Nu am putut comunica niciodată, era mai mult plecat!”
- “Nu antrenezi nici în liga a treia!” Victor Piţurcă face praf un fost tehnician al CFR-ului!
- Adrian Mutu sare în apărarea lui Mirel Rădoi, după situația tensionată din Bănie: „Să termine cu prostiile astea”
- Afacerea care îi aduce lui Florin Tănase 15 milioane de euro. Mitică Dragomir l-a dat de gol: “Stă pe cai mari”
- Victor Pițurcă îl susține pe Mirel Rădoi în scandalul de la Craiova: „E ușor de plecat”