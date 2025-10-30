Prima echipă din Liga 1 care anunţă că va încerca transferul lui Alibec: "În iarnă" - Antena Sport

Denis Alibec îşi pregăteşte plecarea de la FSCB şi nu duce lipsă de oferte. Prima echipă care a anunţat că îl vrea pe atacant este Universitatea Cluj.

În meciul de Cupă cu Gloria Bistrița, Alibec a fost omul meciului pentru FCSB. El şi-a pierdut însă speranţa că se va mai impune la campioană în viitor. “Nu mai contează cât joc. Încerc să-mi fac treaba cât mai bine și, cu Dumnezeu înainte, să vină și rezultatele”, a spus atacantul, lăsând de înţeles că plecarea lui este iminentă.

Universitatea Cluj vrea să-l transefere în iarnă

iAMsport.ro anunţă că prima echipă care vrea să-l transfere pe Alibec este Universitatea Cluj. Radu Constatea, președintele clubului, a declarat că va exista o discuţie pentru jucătorul FCSB la iarnă.

”Vor fi schimbări în iarnă, dar vom face analize. Alibec e interesant pentru orice echipă din campionat. E jucătorul lor și nu pot comenta acum. Vom analiza situația sa în iarnă, alături de tot stafful, dar e prematur să vorbim”, a declarat Radu Constantea, pentru iAMsport.ro.