Prima echipă din Liga 1 care anunţă că va încerca transferul lui Alibec: "În iarnă" - Antena Sport

Prima echipă din Liga 1 care anunţă că va încerca transferul lui Alibec: “În iarnă”

Radu Constantin Publicat: 30 octombrie 2025, 22:12

Denis Alibec, în primul mandat la FCSB - Profimedia Images

Denis Alibec îşi pregăteşte plecarea de la FSCB şi nu duce lipsă de oferte. Prima echipă care a anunţat că îl vrea pe atacant este Universitatea Cluj.

În meciul de Cupă cu Gloria Bistrița, Alibec a fost omul meciului pentru FCSB. El şi-a pierdut însă speranţa că se va mai impune la campioană în viitor. “Nu mai contează cât joc. Încerc să-mi fac treaba cât mai bine și, cu Dumnezeu înainte, să vină și rezultatele”, a spus atacantul, lăsând de înţeles că plecarea lui este iminentă.

Universitatea Cluj vrea să-l transefere în iarnă

iAMsport.ro anunţă că prima echipă care vrea să-l transfere pe Alibec este Universitatea Cluj. Radu Constatea, președintele clubului, a declarat că va exista o discuţie pentru jucătorul FCSB la iarnă.

”Vor fi schimbări în iarnă, dar vom face analize. Alibec e interesant pentru orice echipă din campionat. E jucătorul lor și nu pot comenta acum. Vom analiza situația sa în iarnă, alături de tot stafful, dar e prematur să vorbim”, a declarat Radu Constantea, pentru iAMsport.ro.

1 EXCLUSIVLarisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: “Să îşi vadă fiecare de treaba ei!” 2 Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: “Mulţumită lui”. A numit calităţile românului 3 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 4 Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB 5 Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: “Poate ar fi bine…” 6 Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze
