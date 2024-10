Gigi Becali, anunţ surprinzător! Partida importantă la care FCSB va menaja jucători: "Am început să înţeleg fanatismul fanilor" - Antena Sport

Pe lângă Florin Tănase, e foarte probabil ca FCSB să nu îl trimită în teren la derby-ul cu Dinamo nici pe Siyabonga Ngezana. Gigi Becali a dezvăluit că staff-ul i-a transmis că Ngezana nu e încă la nivelul obişnuit, deşi s-a antrenat cu echipa.

„Tănase nu e, e posibil şi Ngezana să nu fie. El şi-a revenit, s-a antrenat cu echipa, dar nu are ritm. Nu are viteza de joc, iuţeala aia. E posibil, astăzi spuneau (n.r: cei din staff-ul FCSB-ului) că ar fi bine să nu jucăm cu el că nu are ritm de joc”, a declarat Gigi Becali, pentru sursa citată.

Înaintea derby-ului de duminică, ce se anunţă a fi sold out, Dinamo şi FCSB sunt despărţite de numai două puncte. Dinamo e pe locul 5 în Liga 1, cu 18 puncte, în timp ce FCSB se află pe poziţia a 7-a în clasament, cu 16 puncte. Roş-albaştrii au însă un meci mai puţin disputat faţă de marea rivală. Campioana României trebuie să joace o restanţă pe care o are cu FC Botoşani. Becali declara că nici nu ia în calcul ca echipa lui să nu ia cele 3 puncte din restanţa cu echipa patronată de Valeriu Iftime.