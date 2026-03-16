Italienii au aflat primul diagnostic după accidentarea lui Marius Marin. Îngrijorare mare pentru Mircea Lucescu

Un cotidian din Italia care acoperă știri despre Pisa a aflat primul diagnosic în cazul accidentării lui Marius Marin, închizătorul naționalei care a ieșit accidentat în minutul 16 în cel mai recent meci al echipei sale.

În cazul în care verdictul respectiv se confirmă, atunci Mircea Lucescu va avea probleme mari în vederea barajului pentru Cupa Mondială, pentru că fotbalistul din Serie A ar urma să rateze partida de la Istanbul, dar și eventuala finală.

Marius Marin ar fi suferit o leziune a ligamentelor colaterale

Marius Marin a părăsit după doar un sfert de oră partida dintre Pisa și Cagliari, încheiată cu scorul de 3-1 în favoarea gazdelor. După 11 minute, jucătorul de 27 de ani a acuzat probleme în partea interioară a genunchiului și doctorul i l-a fixat într-un bandaj, astfel încât să poată continua.

După alte cinci minute, Marin i-a făcut semn antrenorului său că nu poate continua partida, astfel că a fost schimbat, provocând panică în anturajul naționalei României în vederea barajului cu Turcia. Veștile venite din Italia nu au fost nici ele mai bune, pentru că potrivit sestaporta.news, primul diagnostic privind accidentarea sa e următorul: posibilă leziune a ligamentelor colaterale.

În cazul în care informația respectivă se confirmă, atunci Lucescu va primi o nouă lovitură pentru barajul cu Turcia, după ce și Louis Munteanu și Alexandru Chipciu s-au “rupt”. Marin era un om providențial în primul 11 al României, fiind un om indispensabil pe postul de închizător.