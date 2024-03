Gigi Becali, aproape de o gafă uriaşă în meciul cu Petrolul: "Mi-au zis că pierdem cu 3-0! Cum să pierd, mă?!" - Antena Sport

Reclamă

„Am o problemă cu lucrurile care nu sunt constituționale, care nu sunt legale. Dacă eu îl am pe Radaslavescu și se accidentează, eu nu mai am altul. Dar spun «Păi, stai că ai un fundaș!». Păi, stai puțin! Trebuie să am patru atacanți sub 21 de ani? Asta e o mare tâmpenie!

Păi, ce fac? Știi ce făceam eu? Voiam să bag alt jucător. Un atacant. Dar mi-au zis ei «Ce facem? Pierdem cu 3-0!». Cum să pierd cu 3-0, mă? Buna mea credință s-a văzut. Eu am băgat un jucător U21. Dar dacă tu ai ceva la cap și nu respecți legea… Ai nebunie!

Reclamă

Eu am băgat un jucător sub 21 de ani, după care am mai băgat unul. Ce să fac? Să pierd meciul că vrei tu? E chestie de bani. Eu vreau să câștig bani. Nu există așa ceva în lume! E prea mare dictatura. Adică «Bă, te oblig! Faci ce zic eu!». Nu faci ce vrei tu! Faci ce spune Becali. Că de aia e FCSB. Nu faci ce zici tu. Bine, dar poate să fie și «Faci Ce Spune Burleanu». Dar e «Faci Ce Spune Becali». El nu are FCSB în proprietate”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali, verdict despre Octavian Popescu, după FCSB – Petrolul 1-0!

Gigi Becali a oferit un verdict despre Octavian Popescu, după ce FCSB a învins- la limită pe Petrolul, scor 1-0. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că poziția de joc i-a fost schimbată din nou mijlocașului de 21 de ani, în speranța că acesta va da un randament bun.

Octavian Popescu a evoluat în linia mediană a celor de la FCSB, în victoria cu Petrolul. Acesta a jucat alături de Adrian Șut și Baba Alhassan, în lipsa lui Darius Olaru, jucător suspendat pentru partida din ultima rundă.

Reclamă 4 / 0/3

Gigi Becali a declarat că în prima repriză, lipsa de ocazii a FCSB-ului a fost cauzată de jocul modest prestat de David Miculescu și Octavian Popescu. Patronul roș-albaștrilor a declarat că va continua să-i schimbe poziția mijlocașului, pentru ca acesta să dea randamentul dorit. A mai precizat însă că în meciul cu Petrolul, i-a plăcut de Octavian Popescu. „Ăla e atacant, celălalt era număr 10. Dacă nu eram periculoși înseamnă că era problema lor, nu? Pe Tavi Popescu îl mutăm peste tot ca să-și revină. A avut un meci în care mi-a plăcut. Ce să facem? Îl punem în toate pozițiile ca să avem 14 puncte diferență”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro. FCSB are un avans de 13 puncte în fruntea clasamentului, după victoria la limită cu Petrolul. Autogolul lui Valentin Țicu a decis soarta partidei de pe Arena Națională. În următoarea rundă, roș-albaștrii se vor duela cu rivala Rapid, ocupanta locului secund.

Cu cine va lupta FCSB pentru titlul din Liga 1? Rapid CFR Cluj Rapid şi CFR Cluj Rapid, CFR Cluj şi altele Vezi rezultatele Loading ... Loading ...