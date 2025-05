Gigi Becali aşteaptă răspunsul lui Dennis Politic. Ultimele detalii despre transferul bombă pregătit la FCSB - Antena Sport

„L-am sunat pe Andrei Nicolescu și am vorbit cu el despre Politic. Vedem, stați să terminăm campionatul. Nu am făcut nicio ofertă oficială în acest moment pentru el. Nu am negociat nimic”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Gigi Becali şi-a manifestat interesul pentru transferul lui Dennis Politic imediat după ce FCSB a învins-o pe Dinamo, scor 3-1, în runda precedentă de play-off. Pe lângă căpitanul „câinilor”, pe lista patronului campioanei se mai află şi Kennedy Boateng.