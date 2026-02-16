Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gabriela Ruse, out de la WTA 1000 Dubai! Românca a fost eliminată încă din primul tur - Antena Sport

Home | Tenis | WTA | Gabriela Ruse, out de la WTA 1000 Dubai! Românca a fost eliminată încă din primul tur

Gabriela Ruse, out de la WTA 1000 Dubai! Românca a fost eliminată încă din primul tur

Alex Masgras Publicat: 16 februarie 2026, 11:36

Comentarii
Gabriela Ruse, out de la WTA 1000 Dubai! Românca a fost eliminată încă din primul tur

Gabriela Ruse dă mâna cu Emma Navarro / Profimedia

Gabriela Ruse a fost învinsă de americanca Emma Navarro, cu 6-4, 7-5, luni, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ruse (28 ani, 80 WTA), venită din calificări, s-a înclinat după o oră şi 47 de minute în faţa americancei, cap de serie numărul 14.

Gabriela Ruse, out din primul tur de la Dubai

Navarro (24 ani, 19 WTA) a mai învins-o pe două ori pe Ruse în meciurile directe, în 2024, la Paris (WTA 125), cu 6-0, 6-2, în semifinale, şi anul trecut, la Beijing, în primul tur, cu 6-3, 7-6 (7/0).

Ruse rămâne cu un cec de 18.300 de dolari şi 40 de puncte WTA pentru evoluţia sa.

Tot luni vor evolua şi celelalte românce de pe tabloul principal de simplu: Sorana Cîrstea o va înfrunta pe belarusa Aleksandra Sasnovici, iar Jaqueline Cristian o va întâlni pe canadianca Victoria Mboko (a 11-a favorită).

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş
Observator
El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş
Andrei Nicolescu, reacţie dură după scandalul în care a fost implicat Radu Petrescu: “Ne dă înapoi! Acest gest slăbeşte încrederea în fotbal”
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, reacţie dură după scandalul în care a fost implicat Radu Petrescu: “Ne dă înapoi! Acest gest slăbeşte încrederea în fotbal”
13:29
Andrei Raţiu, propus de spanioli la Real Madrid după victoria fabuloasă cu Atletico Madrid: “Nu au un fundaş ca el”
13:27
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Dubai! Victorie în 2 seturi pentru româncă
12:59
Mihai Stoica a anunţat două reveniri la FCSB, după eşecul cu Universitatea Craiova: “Merg la tratament”
12:57
LeBron James, anunţ despre viitorul său în NBA: “Vreau doar să profit de viaţă”
12:44
Hermannstadt – CFR Cluj LIVE TEXT (17:00). Echipa lui Daniel Pancu poate urca pe loc de play-off. Echipele probabile
12:17
Jucătorul ameninţat cu moartea după Inter – Juventus 3-2 l-a sunat pe Cristi Chivu. Decizia luată
Vezi toate știrile
1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 2 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 3 FotoValentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: “Nu mă mai lăsau să joc” 4 Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Înfrângerea care adânceşte colapsul, campioana se îndepărtează de play-off 5 “MM s-a înşelat” Transferul pe care Gigi Becali îl regretă, după Craiova – FCSB 1-0: “Nu eram în situaţia asta” 6 Gigi Becali nu l-a iertat! Jucătorul scos de patronul FCSB-ului la pauza meciului cu Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luatăAdrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul