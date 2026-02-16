Gabriela Ruse, out de la WTA 1000 Dubai! Românca a fost eliminată încă din primul tur - Antena Sport

Gabriela Ruse a fost învinsă de americanca Emma Navarro, cu 6-4, 7-5, luni, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari.

Ruse (28 ani, 80 WTA), venită din calificări, s-a înclinat după o oră şi 47 de minute în faţa americancei, cap de serie numărul 14.

Gabriela Ruse, out din primul tur de la Dubai

Navarro (24 ani, 19 WTA) a mai învins-o pe două ori pe Ruse în meciurile directe, în 2024, la Paris (WTA 125), cu 6-0, 6-2, în semifinale, şi anul trecut, la Beijing, în primul tur, cu 6-3, 7-6 (7/0).

Ruse rămâne cu un cec de 18.300 de dolari şi 40 de puncte WTA pentru evoluţia sa.

Tot luni vor evolua şi celelalte românce de pe tabloul principal de simplu: Sorana Cîrstea o va înfrunta pe belarusa Aleksandra Sasnovici, iar Jaqueline Cristian o va întâlni pe canadianca Victoria Mboko (a 11-a favorită).