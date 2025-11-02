Gigi Becali, detalii despre ultimul "tun" financiar pe care l-a dat! Ce bani mai aşteaptă patronul FCSB-ului - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a încasat 6 milioane de euro în urma transferului lui Florinel Coman la Al-Gharafa şi mai aşteaptă să primească 600.000 de euro.

Becali se înţelesese cu Al-Gharafa pentru 5.25 milioane de euro, dar a primit banii cu mare întârziere, în urma unui proces la FIFA.

Gigi Becali a încasat 6 milioane de euro pentru transferul lui Florinel Coman, dar mai aşteaptă 600.000 de euro de la Al-Gharafa

Clubul din Qatar a susţinut că a trimis banii în Vietnam, dar Gigi Becali a dat de înţeles că totul ar fi fost o “manevră” a lui Al-Gharafa pentru a nu achita suma de transfer.

Al-Gharafa a fost nevoită să îi plătească FCSB-ului banii de pe urma transferului lui Florinel Coman în urma deciziei FIFA.

Acum, Gigi Becali mai aşteaptă, pe lângă cele 6 milioane de euro, încă 600.000 de euro de la Al-Gharafa, bani care rezultă din dobânzile pentru neachitarea la timp a sumei de transfer.