Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, detalii despre ultimul "tun" financiar pe care l-a dat! Ce bani mai aşteaptă patronul FCSB-ului - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, detalii despre ultimul “tun” financiar pe care l-a dat! Ce bani mai aşteaptă patronul FCSB-ului

Gigi Becali, detalii despre ultimul “tun” financiar pe care l-a dat! Ce bani mai aşteaptă patronul FCSB-ului

Publicat: 2 noiembrie 2025, 15:14

Comentarii
Gigi Becali, detalii despre ultimul tun financiar pe care l-a dat! Ce bani mai aşteaptă patronul FCSB-ului

Gigi Becali / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) a încasat 6 milioane de euro în urma transferului lui Florinel Coman la Al-Gharafa şi mai aşteaptă să primească 600.000 de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali se înţelesese cu Al-Gharafa pentru 5.25 milioane de euro, dar a primit banii cu mare întârziere, în urma unui proces la FIFA.

Gigi Becali a încasat 6 milioane de euro pentru transferul lui Florinel Coman, dar mai aşteaptă 600.000 de euro de la Al-Gharafa

Clubul din Qatar a susţinut că a trimis banii în Vietnam, dar Gigi Becali a dat de înţeles că totul ar fi fost o “manevră” a lui Al-Gharafa pentru a nu achita suma de transfer.

Al-Gharafa a fost nevoită să îi plătească FCSB-ului banii de pe urma transferului lui Florinel Coman în urma deciziei FIFA.

Acum, Gigi Becali mai aşteaptă, pe lângă cele 6 milioane de euro, încă 600.000 de euro de la Al-Gharafa, bani care rezultă din dobânzile pentru neachitarea la timp a sumei de transfer.

Reclamă
Reclamă

“Da, șase milioane, o să mai dea încă 600.000. Hotărârea judecătoarească spune dobânda la zi, calculată de noi e 600.000. Știți că eu n-am făcut niciodată bugete, știu că cheltui cât trebuie, nu contează ce sumă, dădeam de la mine din buzunar”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.

Florinel Coman este cotat în prezent la 5 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Coman a discutat cu Gigi Becali la precedentul mercato despre o întoarcere la FCSB. Becali l-a sfătuit să rămână la Al-Gharafa până la încheierea contractului fiindcă nu ar putea câştiga în România banii pe care îi ia în Qatar. Becali i-a transmis că după încheierea contractului se poate întoarce fără probleme la FCSB.

Florinel Coman nu traversează un sezon deloc bun la Al-Gharafa. A jucat doar două meciuri în campionat, nereuşind să marcheze niciun gol. Totuşi, are 2 goluri în Cupa Qatarului, într-un meci în care a evoluat. Coman a jucat 3 partide şi în Liga Campionilor Asiei, nereuşind niciun gol şi niciun assist.

CALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economieCALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Observator
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Neluțu Varga face anunțul momentului: „Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste pentru CFR Cluj din ultimele șase luni”. Exclusiv
Fanatik.ro
Neluțu Varga face anunțul momentului: „Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste pentru CFR Cluj din ultimele șase luni”. Exclusiv
17:03
„Arbitraj cu tentă”. Președintele lui U Cluj a răbufnit după eșecul cu FCSB. Faza care l-a nemulțumit
16:43
Florin Tănase, gest superb pentru Darius Olaru. Ce i-a cerut, de fapt, lui Gigi Becali
16:42
Presa din Italia nu s-a ferit de cuvinte, după succesul dramatic al Interului: „Cel mai slab meci al anului”
16:32
Cristi Chivu, reacție savuroasă după ce Inter a învins-o dramatic pe Verona: „Sponsorul e puțin supărat”
16:28
Buducnost – Gloria Bistrița 26-29, în Liga Campionilor. Revenire fantastică pentru fetele lui Carlos Viver
16:03
Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba”
Vezi toate știrile
1 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 2 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! 3 Gigi Becali a spus cine a fost omul meciului cu Universitatea Cluj: „Astea îl caracterizează” 4 Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad 5 Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec 6 U Cluj – FCSB 0-2. Campioana, victorie categorică în Ardeal! Darius Olaru, ”one-man show”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului