Gigi Becali, detalii despre ultimul "tun" financiar pe care l-a dat! Ce bani mai aşteaptă patronul FCSB-ului - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a încasat 6 milioane de euro în urma transferului lui Florinel Coman la Al-Gharafa şi mai aşteaptă să primească 600.000 de euro.
Becali se înţelesese cu Al-Gharafa pentru 5.25 milioane de euro, dar a primit banii cu mare întârziere, în urma unui proces la FIFA.
Gigi Becali a încasat 6 milioane de euro pentru transferul lui Florinel Coman, dar mai aşteaptă 600.000 de euro de la Al-Gharafa
Clubul din Qatar a susţinut că a trimis banii în Vietnam, dar Gigi Becali a dat de înţeles că totul ar fi fost o “manevră” a lui Al-Gharafa pentru a nu achita suma de transfer.
Al-Gharafa a fost nevoită să îi plătească FCSB-ului banii de pe urma transferului lui Florinel Coman în urma deciziei FIFA.
Acum, Gigi Becali mai aşteaptă, pe lângă cele 6 milioane de euro, încă 600.000 de euro de la Al-Gharafa, bani care rezultă din dobânzile pentru neachitarea la timp a sumei de transfer.
“Da, șase milioane, o să mai dea încă 600.000. Hotărârea judecătoarească spune dobânda la zi, calculată de noi e 600.000. Știți că eu n-am făcut niciodată bugete, știu că cheltui cât trebuie, nu contează ce sumă, dădeam de la mine din buzunar”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.
Florinel Coman este cotat în prezent la 5 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Coman a discutat cu Gigi Becali la precedentul mercato despre o întoarcere la FCSB. Becali l-a sfătuit să rămână la Al-Gharafa până la încheierea contractului fiindcă nu ar putea câştiga în România banii pe care îi ia în Qatar. Becali i-a transmis că după încheierea contractului se poate întoarce fără probleme la FCSB.
Florinel Coman nu traversează un sezon deloc bun la Al-Gharafa. A jucat doar două meciuri în campionat, nereuşind să marcheze niciun gol. Totuşi, are 2 goluri în Cupa Qatarului, într-un meci în care a evoluat. Coman a jucat 3 partide şi în Liga Campionilor Asiei, nereuşind niciun gol şi niciun assist.
