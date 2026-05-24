Gigi Becali e gata de barajul cu Dinamo! Cum i-a ironizat pe rivalii de la Rapid

Octavian Popescu a adus calificarea FCSB-ului în finala barajului pentru UEFA Conference League, după o acțiune sclipitoare, ca în vremurile bune ale sale.
Gruparea roș-albastră s-a impus cu scorul de 4-3 în fața celor de la FC Botoșani, la capătul unui meci unde a fost nevoie de prelungiri. A fost și jocul de debut pentru Marius Baciu pe banca roș-albaștrilor.
Gigi Becali, ironii la adresa celor de la Dinamo și Rapid
Gigi Becali a intrat în direct după victoria FCSB-ului cu Botoșani, iar patronul roș-albaștrilor a vorbit printre altele despre finala barajului cu Dinamo, programată vineri pe stadionul Arcul de Triumf.
Finanțatorul echipei a explicat că este încrezător înaintea meciului decisiv pentru Conference și nu a ratat ocazia de a-i ironiza pe cei de la Rapid.
„Cu Dinamo e greu, nu e Botoşani! Sunt optimist, eu zic că suntem mai valoroşi. Ce bucurie mi-ar face Domnu’. Tu îţi dai seama, ce bucurie mare. Să laşi şi Dinamo şi Rapid afară. Nu mă interesează Craiova. Pe mine mă interesează ce spune galeria.
Ce frumos ar fi să laşi afară Dinamo şi Rapid. Deci Rapidul, care are rugăciune (n. r. face referire la soția lui Dan Șucu), am văzut ce rugăciune are. Şi acum să o scot pe Dinamo”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.
