Gigi Becali, făcut praf de cine se aştepta mai puţin: "Se fac de râs. Gigi şi-a distrus jucăria" - Antena Sport

FCSB are parte de un început teribil de sezon de Liga 1, cu patru înfrângeri în primele şapte etape disputate. Campioana e la 14 puncte de liderul campionatului, Universitatea Craiova.

Chiar dacă Gigi Becali şi FCSB au şanse mari de a ajunge în grupa Europa League, după 2-2 în turul cu Aberdeen, din play-off, Dumitru Dragomir susţine că roş-albaştrii vor avea un sezon de coşmar, principalul vinovat fiind patronul.

Gigi Becali, făcut praf de Dumitru Dragomir

“Situația este deja foarte grea la FCSB. Echipa asta a început să mănânce bătaie de la toată lumea, iar Gigi Becali e principalul vinovat. Nu mai merge așa. Se fac de râs de la săptămână la săptămână. Ori îi lași pe băieții ăia (n. red Pintilii – Charalambous) să decidă ei alcătuirea primului 11, ori te duci tu la antrenamente și vezi cu ochii tăi fiecare jucător cum se antrenează.

Dar așa nu mai merge. Gigi Becali a transformat FCSB-ul în jucăria lui, iar jucăria asta s-a distrus de tot. Gigi a distrus-o. În acest moment Gigi Becali nu are pe cine să tragă la răspundere că nu are cum. Apărarea lui e praștie.

Ce să îi reproșeze el lui Pintilii sau Charalambous? Păi ai curajul să le mai zici ceva? Tu faci primul 11, tu faci schimbările, ei ce fac? Dar se vede clar că nu e un antrenor sută la sută profesionist în vestiar. Fiecare joacă după ureche și nu respectă nimic tactic.