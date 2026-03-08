Gigi Becali, întâlnire cu Charalambous şi Mihai Pintilii, după ce antrenorii şi-au anunţat demisia de la FCSB! - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, întâlnire cu Charalambous şi Mihai Pintilii, după ce antrenorii şi-au anunţat demisia de la FCSB!

Bogdan Stănescu Publicat: 8 martie 2026, 10:59

Mihai Pintilii şi Elias Charalambous, pe banca FCSB-ului, la un meci / Hepta

Gigi Becali (67 de ani) nu se va opune plecării lui Elias Charalambous şi a lui Mihai Pintilii de la echipă, după ce aceştia şi-au anunţat demisia.

Charalambous a mai vrut să plece o dată de la FCSB, în timpul acestui sezon, dar a fost întors din drum de Gigi Becali.

Gigi Becali se întâlneşte cu Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, pentru a le mulţumi pentru munca depusă la FCSB

De data aceasta, Becali vrea cu adevărat să schimbe antrenorul. Mirel Rădoi, care e finul lui Becali, e prima variantă pentru patronul FCSB-ului, dar mutarea are şanse mici de a se realiza.

“Mă gândeam să pun antrenor la finalul campionatului. Acum e o surpriză că și-au dat demisia.

Mă întâlnesc mâine (n.r.: duminică) cu ei (n.r.: cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii) și le mulțumesc pentru ce au făcut. Vreau să fac prietenie. Nu știu deocamdată cine va fi (n.r: antrenorul FCSB-ului”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

FCSB a câştigat două titluri la rând în Liga 1 cu Elias Charalambous şi Mihai Pintilii pe bancă. Acest sezon a fost unul dezamăgitor pentru FCSB, campioana ratând play-off-ul. După înfrângerea de acasă, 1-3, cu U Cluj, Elias Charalambous a anunţat că demisionează, decizia luată de el fiind urmată şi de Mihai Pintilii. Cei doi îşi arătaseră şi în trecut disponibilitatea de a renunţa la poziţiile pe care le ocupau la FCSB, în urma sezonului slab făcut de campioană.

