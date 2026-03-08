Ce le-a cerut Oscar Piastri celor de la McLaren, după accidentul uluitor din Australia: "E foarte dezamăgitor" - Antena Sport

Oscar Piastri (24 de ani) a reacţionat, după şocul ratării cursei de la el de acasă, din Australia, din pricina unui accident uluitor suferit înainte de start.

Piastri le-a cerut, după incident, şefilor lui McLaren o analiză completă a ceea ce s-a întâmplat. El a subliniat că totul a fost cu atât mai dezamăgitor cu cât s-a petrecut la el acasă.

Oscar Piastri a cerut o analiză completă în privinţa accidentului de dinainte de cursă, care nu i-a permis să ia startul în Marele Premiu al Australiei

“Trebuie să analizăm pe deplin ce s-a întâmplat. Când am schimbat vitezele, roțile au intrat în patinaj și, având în vedere că eram deja pe bordură, a fost o combinație de factori negativi… Evident, este pur și simplu foarte dezamăgitor”, a declarat Oscar Piastri, citat de formula1.com.

Întrebat cât de mult l-a durut că nu a putut concura la el acasă, în faţa propriilor fani, Oscar Piastri a răspuns: „Foarte mult. Este păcat. Astfel de lucruri nu ar trebui să se întâmple nicăieri, mai ales la cursa mea de acasă. Evident, este și mai dezamăgitor”.

Colegul lui Oscar Piastri, Lando Norris, campionul mondial en-titre, s-a clasat pe 5 în cursa Marelui Premiu de Formula 1 al Australiei, care a fost câştigată de George Russell. Mercedes, considerată de mulţi specialişti ca favorită în acest sezon, a avut o primă cursă perfectă, obţinând o “dublă”. Rămâne de văzut dacă McLaren va avea în acest sezon o maşină la fel de puternică precum cea din sezonul precedent, atunci când s-a impus fără probleme la constructori.