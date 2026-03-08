Lewis Hamilton, fericit după prima cursă a sezonului, chiar dacă nu a prins podiumul: "Mă simt grozav" - Antena Sport

Lewis Hamilton (41 de ani) s-a declarat încântat de performanţa monopostului său Ferrari, după prima cursă a sezonului, cea de la Melbourne (Australia), pe care a încheiat-o pe locul 4.

Ferrari a ratat şansa de a-şi trimite piloţii la boxe în timpul celor două Safety Car-uri virtuale. Dacă la primul Safety Car virtual a fost vorba de o decizie, la al doilea, piloţii Ferrari au avut ghinion, nefiind permisă intrarea la boxe fiindcă zona era nesigură.

Lewis Hamilton, încântat de noul lui monopost Ferrari: “Sunt foarte entuziasmat pentru următoarele curse”

Chiar şi aşa, Lewis Hamilton s-a arătat fericit la interviul de după cursă. El a precizat că, dacă ar mai fi durat cursa de la Melbourne, ar fi prins locul 3, care a fost ocupat de colegul lui de la Ferrari, Charles Leclerc.

“Mă simt grozav. Simt că aș fi putut continua, mi-aș fi dorit să fie mai lungă cursa! Încă cinci tururi sau cam așa ceva, cred că aș fi terminat pe locul trei.

Sunt o mulțime de aspecte pozitive în ceea ce priveşte cursa de azi, iar mașina se simte grozav. A fost o cursă foarte distractivă”, a declarat Lewis Hamilton, potrivit formula1.com.