Lewis Hamilton, fericit după prima cursă a sezonului, chiar dacă nu a prins podiumul: "Mă simt grozav" - Antena Sport

Lewis Hamilton, fericit după prima cursă a sezonului, chiar dacă nu a prins podiumul: “Mă simt grozav”

Bogdan Stănescu Publicat: 8 martie 2026, 11:33

Lewis Hamilton, zâmbitor, în Australia / Profimedia Images

Lewis Hamilton (41 de ani) s-a declarat încântat de performanţa monopostului său Ferrari, după prima cursă a sezonului, cea de la Melbourne (Australia), pe care a încheiat-o pe locul 4.

Ferrari a ratat şansa de a-şi trimite piloţii la boxe în timpul celor două Safety Car-uri virtuale. Dacă la primul Safety Car virtual a fost vorba de o decizie, la al doilea, piloţii Ferrari au avut ghinion, nefiind permisă intrarea la boxe fiindcă zona era nesigură.

Lewis Hamilton, încântat de noul lui monopost Ferrari: “Sunt foarte entuziasmat pentru următoarele curse”

Chiar şi aşa, Lewis Hamilton s-a arătat fericit la interviul de după cursă. El a precizat că, dacă ar mai fi durat cursa de la Melbourne, ar fi prins locul 3, care a fost ocupat de colegul lui de la Ferrari, Charles Leclerc.

“Mă simt grozav. Simt că aș fi putut continua, mi-aș fi dorit să fie mai lungă cursa! Încă cinci tururi sau cam așa ceva, cred că aș fi terminat pe locul trei.

Sunt o mulțime de aspecte pozitive în ceea ce priveşte cursa de azi, iar mașina se simte grozav. A fost o cursă foarte distractivă”, a declarat Lewis Hamilton, potrivit formula1.com.

Cu anumite modificări, Hamilton e de părere că Ferrari se va lupta pentru titlu

Întrebat dacă Ferrari s-ar putea bate la titlu cu anumite îmbunătăţiri la maşină, Hamilton a răspuns: “Da, cred că mai avem de lucru pentru a încerca să recuperăm… Trebuie să lucrăm la îmbunătățirea puterii noastre, evident, pentru că Mercedes are pur și simplu mai multă putere decât toată lumea, se pare, sau mai multă putere a bateriei, nu sunt sigur ce anume.

Dar chiar cred că ne-am maximizat rezultatul și performanța și m-am simțit grozav în mașină, așa că sunt foarte, foarte entuziasmat pentru următoarele curse”.

Piloţii Mercedes, George Russell şi Kimi Antonelli, s-au clasat pe primele două locuri în prima cursă a sezonului, Marele Premiu din Australia. Ei au fost urmaţi de piloţii Ferrari, Charles Leclerc şi Lewis Hamilton. Campionul mondial en-titre, Lando Norris, s-a clasat pe 5, iar Max Verstappen a fost pe 6. Colegul lui Lando Norris, Oscar Piastri, nu a luat startul la el acasă, fiind implicat într-un accident în timpul turelor de recunoaştere.

