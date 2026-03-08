El este înlocuitorul ideal pentru Elias Charalambous la FCSB: „A arătat că este capabil să facă treabă” - Antena Sport

Elias Charalambous a luat o decizie așteptată de toată lumea după eșecul suferit de FCSB cu Universitatea Cluj, iar antrenorul cipriot și-a anunțat plecarea de la campioana României.
Gigi Becali a vorbit deja despre posibilul înlocuitor al acestuia, iar varianta Mirel Rădoi pare cea mai plauzibilă pentru banca roș-albaștrilor, lucru confirmat și de Basarab Panduru.
Mirel Rădoi, înlocuitorul ideal pentru Elias Charalambous
FCSB va rămâne în zilele următoare fără antrenor, după ce Elias Charalambous și-a anunțat decizia de a părăsi campioana ultimelor două sezoane din Liga 1.
Gigi Becali trebuie să caute acum un înlocuitor, iar Mirel Rădoi este varianta cea mai la îndemână pentru finanțatorul roș-albaștrilor. Basarab Panduru a confirmat că mutarea ar fi una spectaculoasă.
„Mi se pare foarte corectă varianta, dar nu știu dacă se va întâmpla. Gigi nu vrea să facă altceva decât face în general. Te gândești că s-ar putea întoarce pentru că mai fusese și la Craiova și s-a întors. Zici că poate ar putea și aici. Dar când a mai fost era copil. A stat 6 luni, dar atunci nu era nici el antrenor cum trebuie. Acum este. Acum este capabil să facă treabă. La Craiova probabil a mers poate pentru că prima dată este un antrenor care-și alege jucătorii în funcție de sistemul pe care vrea el să-l joace. Poate de aici au și ieșit lucrurile astea bune.
Mirel Rădoi este liber. A arătat că este capabil să facă treabă, să câștige un campionat. S-ar putea să fie o soluție foarte bună, dar nu cred că se va întâmpla treaba asta, atât timp cât Gigi spune că ‘eu vreau să-mi văd de treaba mea, să fac echipa, să fac schimbările’. Asta este”, a precizat Panduru la Prima Sport.
