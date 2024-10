Gigi Becali l-a făcut praf pe Dan Petrescu, după ce "Bursucul" l-a "batjocorit" pe Louis Munteanu: "E degradant. Îmi e ruşine" - Antena Sport

L-am văzut puțin că șchioapătă și sincer am crezut că e accidentat. Plus că nu joacă următorul meci. De asta l-am schimbat. Nimic altceva. Îl înțeleg că e supărat, dar cred că data viitoare ar trebui să fie mai atent. Până în ziua de astăzi nu am avut nicio problemă cu el.

A fost extraordinar la antrenamente și meciuri. E normal să fie supărat, că a intrat la pauză, dar nu am ce spune mai mult. O să vorbesc cu el când ne potolim, acum a fost la cald.”, a spus Petrescu, pentru sursa citată mai sus.

Louis a avut un gest sfidător după ce a fost înlocuit de Dan Petrescu în prelungirile meciului. Louis Munteanu a cerut explicaţii în timp ce părăsea terenul şi nu a salutat pe nimeni când a ieşit. Munteanu a făcut mai multe gesturi de frustrare. La scurt timp, Dan Petrescu a încercat să îl împace.