Gigi Becali nici nu a stat la discuţii! Decizia radicală luată la FCSB, după egalul cu Hermannstadt - Antena Sport

Gigi Becali nici nu a stat la discuţii! Decizia radicală luată la FCSB, după egalul cu Hermannstadt

Publicat: 11 noiembrie 2025, 8:53

Gigi Becali nici nu a stat la discuţii! Decizia radicală luată la FCSB, după egalul cu Hermannstadt

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă - Profimedia Images

Elias Charalambous şi Mihai Pintilii şi-au dat demisia după Hermannstadt – FCSB 3-3, un nou pas greşit al campioanei în Liga 1. Gigi Becali nu le-a acceptat demisia celor doi care au dus echipa în optimile Europa League în stagiunea precedentă.

Becali a anunţat că în urma unei convorbiri telefonice a luat decizia de a-i păstra în funcţie pe cei doi antrenori care au luat titlul anul trecut. Finanţatorul clubului a preferat să îşi verse nervii doar pe anumiţi jucători, în frunte cu Daniel Bîrligea.

Gigi Becali nu le-a acceptat demisiile lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii

“I-am convins să rămână! Au propus, la telefon mi-au spus. Asta mi-au sus acum două săptămâni la telefon, Pintilii (n.r. – l-a sunat).

M-au întrebat dacă vreau eu (n.r. – ca ei să plece), că ei nu au nicio pretenție și le-am spus că nu, că nici nu mă gândesc să schimb. Ce să fac eu cu egalul? Mie-mi arde egalul?”, a spus Becali, citat de sport.ro.

La intrarea în pauza pentru meciurile naţionalei cu Bosnia şi San Marino, FCSB e pe locul 9, cu 20 de puncte acumulate după primele 16 etape disputate în Liga 1. Roş-albaştrii sunt la 15 puncte de liderul Rapid şi la cinci puncte de ultima poziţie care duce în play-off, ocupată de Farul.

În Europa League, FCSB e pe locul 31 din 36 de echipe, având trei puncte după primele patru meciuri disputate în grupa principală, acumulate în urma victoriei cu Go Ahead Eagles, 1-0.

