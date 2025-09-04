Gigi Becali: "Nu am vorbit cu tatăl lui Dobre. Meme Stoica s-a opus transferului anul trecut" - Antena Sport

Gigi Becali a dezminţit informaţia conform căreia a luat legătură recent cu tatăl lui Alex Dobre pentru un eventual transfer al atacantului Rapidului la FCSB. Vârful putea ajunge la campioană anul trecut, dar s-a opus Mihai Stoica.

“Nu este adevărat, eu nu am vorbit cu tatăl lui Dobre decât acum un an. Mi-a dat mesaje. Acum nu am vorbit. Astea sunt zvonuri. Nu e adevărat. Dobre ţine tot Rapidul. Normal că îmi pare rău că nu l-am luat. Nu poate fii acum un trasfer la FCSB. Eu cred că Dobre e un jucător pe care când îl bagi, îţi dai seama că e fotbalist.

Gigi Becali nu se gândeşte la transferul lui Alex Dobre

El are viteză şi forţă din naştere. Astea nu ţin de formă. Nu vinde Rapid la FCSB. Are contract până în 2026, nu îl mai pot lua, până atunci va fi vândut. E adevărat, Mihai Stoica mi-a zis să nu îl iau.

Tănase mi-a spus “băi, nea Gigi, e fotbalist. L-am văzut la antrenamente”. Dacă mi-a spus Meme aşa, nu m-a mai interesat. Nu îmi pare rău, poate nu mai aveam performanţele astea”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

Alexandru Dobre (27 de ani) este cotat la 1.8 milioane de euro. Vârful a marcat 4 goluri în cele 8 meciuri disputate în Liga 1 în acest sezon.