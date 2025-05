Gigi Becali, dezvăluiri din interior! Ce a făcut Cisotti după primul său meci la FCSB: "Am zis că e ţeapă" - Antena Sport

Gigi Becali a venit cu dezvăluiri incendiare din interior despre cel mai în formă jucător al celor de la FCSB, italianul Juri Cisotti. Latifundiarul din Pipera a recunoscut faptul că nu a fost deloc mulţumit de prestaţia mijlocaşului sosit de la Oţelul în primul meci al acestuia la FCSB.

Gigi Becali era convins că s-a păcălit cu jucătorul în vârstă de 32 de ani. Apoi, evoluţiile italianului au fost din ce în ce mai bune, iar acum este titular incontestabil la noua campioană din Liga 1.

Gigi Becali, dezvăluiri despre Juri Cisotti

Gigi Becali l-a adus în iarnă pe Juri Cisotti de la Oţelul, dar devutul său la FCSB nu l-a convins pe patronul campioanei. Apoi, jucătorul italian şi-a cerut iertare şi s-a schimbat total. A devenit om de bază la FCSB şi pare de neclintit din primul 11. Chiar latifundiarul din Pipera este cel care a făcut dezvăluiri complete despre favoritul său. „Cisotti e constant, jucător valoros. Dacă a fost cel mai bun, eu ce să zic? După primul meci am zis că am luat țeapă și cu ăsta, dar apoi și-a cerut iertare și s-a adaptat. Noi l-am luat de la Galați ca fiind centru. L-au schimbat atunci cu PAOK, nu a fost ideea mea, bandă stângă. L-au mutat în meciul cu PAOK, dar ei, antrenorii. De atunci, când am văzut, am zis că acolo rămâne”, a declarat Becali, conform digisport.ro.

Cei de la FCSB şi-au adjudecat al doilea titlu consecutiv înainte de a juca. Au beneficiat de rezultatul egal dintre Universitatea Craiova şi CFR Cluj. Echipa lui Elias Charalambous are meci în această seară, de la ora 20.30, pe terenul celor de la U Cluj. Partida mai are miză doar pentru şepcile roşii care sunt în cursă pentru a prinde un loc de cupă europeană. Apoi, FCSB mai are de disputat două etape. Are meci acasă, pe Arena Naţională, cu Universitatea Craiova, când vor primi trofeul. Apoi, în ultima rundă joacă în deplasare cu CFR Cluj.