Gigi Becali, o nouă dispută cu FRF. Ce sumă uriașă cere din partea Federației: „Nu poți să-i oprești” - Antena Sport

Gigi Becali, o nouă dispută cu FRF. Ce sumă uriașă cere din partea Federației: „Nu poți să-i oprești”

Publicat: 10 octombrie 2025, 11:39

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă - Sport Pictures

Gigi Becali are o nouă dispută cu FRF, după ce a cerut înlăturarea regulii U21. Patronul de la FCSB s-a arătat nemulțumit de faptul că cei din Federației nu i-au acordat banii care consideră că i se cuvin după ce a respectat regula 5+6. 

Latifundiarul din Pipera a explicat că FRF le cere cluburilor 10% din transferurile efectuate, însă a subliniat că și el, la FCSB, trebuie să primească bani pentru regula respectată. 

Concret, Gigi Becali a declarat că are de primit suma de 700.000 de euro din partea celor din FRF, în privința respectării regulii 5+6. Patronul campioanei a explicat și faptul că Federația a primit bani de la UEFA pentru toate echipele care nu au evoluat în cupele europene. 

„Au făcut regula 5+6? Au făcut-o? Am respectat-o, eu? Am respectat-o! Trebuie să iau 700.000 de euro? Întreabă-i de ce nu dau banii. 

UEFA a dat niște bani la Federație, pentru echipele care nu au jucat în Europa, o chestiune de solidaritate. Regulamentul era făcut astfel încât din acei bani, cluburile trebuiau să dea înapoi o sumă, pentru a fi dați cluburilor care respectă regula.  

Iar ei acum…, Federația spune că nu are ce bani să ne dea, deoarece acele cluburi nu vor să le dea (n.r. înapoi acel presupus procent convenit). 

Adică, Federația a transferat banii cluburilor iar acum îi cere înapoi pentru a-i împărți altfel? Nici nu poți să-i oprești. Ei au spus că sunt cuminți, ‘noi vi-i dăm și vi-i cerem, nu-i ținem noi’, conform altei reguli”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro. 

