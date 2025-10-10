Gigi Becali, o nouă dispută cu FRF. Ce sumă uriașă cere din partea Federației: „Nu poți să-i oprești” - Antena Sport

Gigi Becali are o nouă dispută cu FRF, după ce a cerut înlăturarea regulii U21. Patronul de la FCSB s-a arătat nemulțumit de faptul că cei din Federației nu i-au acordat banii care consideră că i se cuvin după ce a respectat regula 5+6.
Latifundiarul din Pipera a explicat că FRF le cere cluburilor 10% din transferurile efectuate, însă a subliniat că și el, la FCSB, trebuie să primească bani pentru regula respectată.
Gigi Becali, o nouă dispută cu FRF
Concret, Gigi Becali a declarat că are de primit suma de 700.000 de euro din partea celor din FRF, în privința respectării regulii 5+6. Patronul campioanei a explicat și faptul că Federația a primit bani de la UEFA pentru toate echipele care nu au evoluat în cupele europene.
„Au făcut regula 5+6? Au făcut-o? Am respectat-o, eu? Am respectat-o! Trebuie să iau 700.000 de euro? Întreabă-i de ce nu dau banii.
UEFA a dat niște bani la Federație, pentru echipele care nu au jucat în Europa, o chestiune de solidaritate. Regulamentul era făcut astfel încât din acei bani, cluburile trebuiau să dea înapoi o sumă, pentru a fi dați cluburilor care respectă regula.
Iar ei acum…, Federația spune că nu are ce bani să ne dea, deoarece acele cluburi nu vor să le dea (n.r. înapoi acel presupus procent convenit).
Adică, Federația a transferat banii cluburilor iar acum îi cere înapoi pentru a-i împărți altfel? Nici nu poți să-i oprești. Ei au spus că sunt cuminți, ‘noi vi-i dăm și vi-i cerem, nu-i ținem noi’, conform altei reguli”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.
- Gigi Becali a lămurit situaţia proiectului de lege din Parlament: “Cred că va trece! Mă obligi pe mine? Nu accept!”
- Veste bună pentru FCSB. Jucătorul operat de urgență a început recuperarea și se pregătește de revenirea pe teren
- Lovitură pentru Gigi Becali. Proiectul de lege propus de patron, respins în unanimitate în Parlament
- FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
- Marcel Răducanu a “pus tunurile” pe Gigi Becali: “Unii antrenează, altul face echipa și iese pe televiziuni”