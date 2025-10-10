Gigi Becali, o nouă dispută cu FRF. Ce sumă uriașă cere din partea Federației: „Nu poți să-i oprești” - Antena Sport

Gigi Becali are o nouă dispută cu FRF, după ce a cerut înlăturarea regulii U21. Patronul de la FCSB s-a arătat nemulțumit de faptul că cei din Federației nu i-au acordat banii care consideră că i se cuvin după ce a respectat regula 5+6.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Latifundiarul din Pipera a explicat că FRF le cere cluburilor 10% din transferurile efectuate, însă a subliniat că și el, la FCSB, trebuie să primească bani pentru regula respectată.

Gigi Becali, o nouă dispută cu FRF

Concret, Gigi Becali a declarat că are de primit suma de 700.000 de euro din partea celor din FRF, în privința respectării regulii 5+6. Patronul campioanei a explicat și faptul că Federația a primit bani de la UEFA pentru toate echipele care nu au evoluat în cupele europene.

„Au făcut regula 5+6? Au făcut-o? Am respectat-o, eu? Am respectat-o! Trebuie să iau 700.000 de euro? Întreabă-i de ce nu dau banii.

UEFA a dat niște bani la Federație, pentru echipele care nu au jucat în Europa, o chestiune de solidaritate. Regulamentul era făcut astfel încât din acei bani, cluburile trebuiau să dea înapoi o sumă, pentru a fi dați cluburilor care respectă regula.