Gigi Becali a lămurit situaţia proiectului de lege din Parlament: "Cred că va trece! Mă obligi pe mine? Nu accept!" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a iniţiat un proiect de lege prin care să fie eliminate două reguli din fotbal. Acesta susţine că proiectul de lege nu a primit aviz favorabil din partea Comisiei de Sport, urmând ca proiectul său să ajungă şi la Comisia de Învăţământ.

După ce se va face un raport comun de aprobare a legii, proiectul va ajunge în plen, iar Gigi Becali susţine că nu Parlamentul nu va ţine cont de acest rapot.

Gigi Becali, despre proiectul de lege din Parlament: “Eu cred că va trece”

Patronul celor de la FCSB a rămas încrezător şi este de părere că proiectul său de lege va trece:

“Nu a fost supusă votului măcar, cum poate pica? Să vedeți cum se face, prima dată se duce la comisii, a picat la comisia de sport a lui AUR, acum este comisia de învățământ, care face un raport comun de aprobare a legii, după vine în plen. Dar asta nu înseamnă că Parlamentul va ține cont de raportul pe care îl face Comisia lui George Simion. Este vorba de Comisia Camerei Deputaților a lui AUR. Legea încă nu a venit în Parlament la vot. E adevărat, a fost discutată la Comisii, va veni la Comisia de învățământ, se face un raport, după vine în plen.

Un proiect vine sigur în Parlament, se votează da sau nu. Acum trebuie să spună și comisia de învățământ, fac un raport ambele comisii, pot să vin și eu cu amendamente. Cred că va trece.