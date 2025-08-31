Gigi Becali a anunţat un transfer de urgenţă la FCSB, după meciul cu CFR Cluj - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit că principalul obiectiv pe piaţa transferurilor la FCSB este un fundaş central. Asta după ce Vlad Chiricheş nu va mai juca, iar Mihai Popescu a avut evoluţii oscilante.
Ţinând cont că Joyskim Dawa va reveni abia la finalul acestui an, Becali le-a dat temă celor din club să ia un fundaş central până pe 8 septembrie, atunci când se termină perioada de mercato din România.
Gigi Becali a anunţat un transfer de urgenţă la FCSB
“Le dau temă, neapărat un fundaş central să ia. De Thiam mi-a plăcut. Noi l-am schimbat că aşa făcusem planul, să intre Bîrligea, dar Thiam mi-a plăcut”, a spus Becali, citat de digisport.ro.
În acest moment, FCSB se bazează pe trei fundaşi centrali, Ngezana, Popescu şi Graovac.
Vlad Chiricheş, out din lotul FCSB
Gigi Becali a anunţat după CFR – FCSB 2-2 că îl scoate din lot pe Vlad Chiricheş. Mijlocaşul de 37 de ani a greşit la primul gol al ardelenilor şi a fost scos de pe teren după 29 de minute.
“Îmi pare rău că v-am supărat că am egalat. Ce întrebări puneaţi la pauză. Interzice legea sau regulamentul să iasă Chiricheş. Nu este lipsă de respect. Respectul e că la 37 de ani i-am prelungit contractul şi rămâne în club. Echipa nu trebuie să piardă ca să respecte un jucător.
Nu greşeala de la gol l-a scos de pe teren. Nu mai juca nimic. De ce să fie deranjat? A fost foarte civilizat. A zâmbit, normal că nu îi place. Şi dacă era deranjat, ce mă interesează pe mine că se superă un jucător? Eu o să îi propună să rămână în club. Nu are rost să rămână în lot. Avem nevoie noi de jucători
Eşti fundaş central, ai jucat. Trebuie să sară la cap. Nu a fost numai asta. Fuge de joc, nu mai are putere, nu mai are încredere în el. Avem nevoie de puncte. Dacă nu ne dăm viaţa pe teren..”, a mai spus Becali.