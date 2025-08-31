Gigi Becali a anunţat un transfer de urgenţă la FCSB, după meciul cu CFR Cluj - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit că principalul obiectiv pe piaţa transferurilor la FCSB este un fundaş central. Asta după ce Vlad Chiricheş nu va mai juca, iar Mihai Popescu a avut evoluţii oscilante.

Ţinând cont că Joyskim Dawa va reveni abia la finalul acestui an, Becali le-a dat temă celor din club să ia un fundaş central până pe 8 septembrie, atunci când se termină perioada de mercato din România.

Gigi Becali a anunţat un transfer de urgenţă la FCSB

“Le dau temă, neapărat un fundaş central să ia. De Thiam mi-a plăcut. Noi l-am schimbat că aşa făcusem planul, să intre Bîrligea, dar Thiam mi-a plăcut”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

În acest moment, FCSB se bazează pe trei fundaşi centrali, Ngezana, Popescu şi Graovac.

Vlad Chiricheş, out din lotul FCSB

Gigi Becali a anunţat după CFR – FCSB 2-2 că îl scoate din lot pe Vlad Chiricheş. Mijlocaşul de 37 de ani a greşit la primul gol al ardelenilor şi a fost scos de pe teren după 29 de minute.