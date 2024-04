Gigi Becali, propunere incredibilă când a aflat că Vlad Chiricheş a suferit o fractură: "Ce, nu se poate aşa?" - Antena Sport

„Am început foarte bine meciul, am reuşit să dăm gol. Din nefericire, am primit două goluri foarte devreme în meci, când încercam să îl dăm pe al doilea. Am controlat jocul în ambele reprize. Am încercat să înscriem şi al treilea gol, ca să câştigăm meciu, dar nu am reuşit. Am văzut oameni dezamăgiţi.

Asta înseamnă foarte mult pentru minte. Ne odihnim şi de mâine pregătim meciul următor. Câteodată schimbările ajută, câteodată nu. Din primele informaţii, s-ar putea să îl pierdem până la finalul sezonului. Sper să nu fie adevărat„, a spus Elias Charalambous la digisport.ro.