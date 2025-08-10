Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, replică acidă după răbufnirea rivalilor de la Rapid şi Craiova: "E vorba de inteligenţă şi bun simţ" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, replică acidă după răbufnirea rivalilor de la Rapid şi Craiova: “E vorba de inteligenţă şi bun simţ”

Gigi Becali, replică acidă după răbufnirea rivalilor de la Rapid şi Craiova: “E vorba de inteligenţă şi bun simţ”

Publicat: 10 august 2025, 19:06

Comentarii
Gigi Becali, replică acidă după răbufnirea rivalilor de la Rapid şi Craiova: E vorba de inteligenţă şi bun simţ

Gigi Becali / AntenaSport

Gigi Becali a oferit o replică acidă, după răbufnirea rivalilor de la Rapid şi Universitatea Craiova. Cele două cluburi s-au plâns de faptul că FCSB l-a putut trece pe Malcom Edjouma pe lista de Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În urmă cu câteva zile, Gigi Becali se plângea de faptul că Malcom Edjouma nu poate fi înregistrat la LPF. Conform vechiului regulament, dacă un jucător era scos de pe listă, el nu mai putea fi reintrodus după trimiterea acesteia către LPF.

FCSB ar fi trebuit să-i încheie contractul lui Malcom Edjouma şi să-i facă ulterior altul, pentru ca mijlocaşul să fie trecut pe listă. Între timp, LPF şi FRF au decis să modifice legea, astfel că jucătorii care au contracte în curs pot fi trecuţi pe lista pentru Liga 1.

Gigi Becali, replică acidă după răbufnirea rivalilor de la Rapid şi Craiova

Gigi Becali a transmis că LPF şi FRF au corectat, de fapt, o greşeală din regulament. Patronul campioanei a subliniat că nu a fost introdusă o nouă regulă şi îi îndeamnă pe cei nemulţumiţi să se bucure de faptul că o eroare a fost îndreptată.

“Să vă spun un lucru: aici e vorba de inteligență și de puțin bun-simț juridic. Dacă nu ai inteligență, nu poți înțelege că nu e vorba despre schimbarea unei reguli în timpul campionatului, ci despre corectarea unei reguli greșite. Se îndreaptă o eroare, nu se introduce o regulă nouă și nu se modifică regulamentul, ci se corectează ceva existent.

Reclamă
Reclamă

O greșeală poate fi corectată oricând. Cum să nu fie o urgență reală? Din momentul în care o greșeală este cunoscută, ea devine o urgență de rectificat, dacă ai inteligență să înțelegi asta. Eu am avut și le-am spus: «rectificați, corectați greșeala!». Nu s-a adăugat o regulă, regulamentul exista; s-a corectat o prevedere eronată.

Când e vorba de greșeli, nu contează pe cine avantajează, contează să fie îndreptate. Dacă e să analizăm, această corectare avantajează mai mult CFR Cluj decât pe noi. Eu am doar un jucător vizat, ei au mai mulți. Ei ar fi trebuit să se bucure că facem parte dintr-o asociație, Liga, și că cineva a sesizat eroarea.

Iar cei care conduc Liga ar trebui să fie mulțumiți că s-a corectat greșeala, nu să comenteze. Nu contează dacă mă avantajează pe mine, important e că s-a îndreptat o eroare. Dar ca să pricepi asta, îți trebuie inteligență”, a declarat Gigi Becali, conform gsp.ro.

30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
Reclamă

Rapid şi Universitatea Craiova au răbufnit împotriva FCSB-ului

Victor Angelescu a oferit o reacţie acidă şi a transmis că acesta nu este un fotbal corect, ţinând cont că legea a fost modificată “peste noapte”. Preşedintele de la Rapid a avut un mesaj dur şi consideră că această intervenţie s-a produs după ce campionatul a început.

“Rapid nu acceptă ca regulile campionatului să fie schimbate peste noapte, în plin sezon, pentru a favoriza un singur club. Ăsta nu e nici fotbal corect, nici respect față de competiție și față de munca tuturor echipelor.

Comitetul de Urgență al FRF a modificat ROAF fără să consulte cluburile și fără o minimă transparență. S-a schimbat o regulă care era în vigoare de ani de zile, care nu reprezenta o urgență reală, dar va avea efect imediat asupra perioadei de transferuri și a dreptului de joc al jucătorilor. Cu alte cuvinte: s-a intervenit direct în desfășurarea campionatului.

Când schimbi regulile în timpul jocului, lovești în credibilitatea fotbalului. Când o faci pentru a avantaja pe cineva anume, lovești în fair-play.

Nu vreau să fiu înțeles greșit, noi nu ne opunem modernizării sau îmbunătățirii regulamentelor, dar aceste schimbări trebuie făcute transparent, cu participarea tuturor celor implicați și cu respectarea calendarului competițional.

Nu e vorba doar de Rapid sau Craiova. E vorba de fotbalul românesc și de respectul pentru suporteri, pentru munca jucătorilor și pentru spiritul competiției. Dacă pierdem asta, pierdem tot”, a transmis Victor Angelescu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
Observator
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
Meci de coșmar pentru românul titular în Chelsea – Milan! Cine e puștiul care și-a dat autogol și a luat roșu după 18 minute! Video
Fanatik.ro
Meci de coșmar pentru românul titular în Chelsea – Milan! Cine e puștiul care și-a dat autogol și a luat roșu după 18 minute! Video
19:01
Ionuț Radu i-a impresionat pe jurnaliștii spanioli după ultimul amical al lui Celta Vigo: “Îndoieli risipite”
18:59
Andrei Coubiş, făcut praf de italieni după primul meci la AC Milan: “Un debut mai prost nu se putea”
18:44
Specialiștii au prezis câte echipe românești intră în grupele cupelor europene. Verdictul oferit
18:42
Rapid şi Universitatea Craiova au răbufnit împotriva FCSB-ului. “Legea Becali” care i-a nemulţumit: “Ăsta nu e fotbal corect”
18:41
FotoMihai Rotaru, apariţie de senzaţie! A venit la meciul Universităţii Craiova cu o maşină de 400.000 de euro!
18:30
LIVE SCOREUniversitatea Craiova – Hermannstadt 1-0. Romanchuk a deschis scorul cu un eurogol
Vezi toate știrile
1 Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său! 2 “E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo! 3 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există 4 CFR Cluj, al doilea transfer al zilei! Anunțul oficial: “Bun venit!” 5 Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova și semnează cu un club din Liga 1! Destinația aleasă de atacant 6 Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat