Gigi Becali, replică acidă după răbufnirea rivalilor de la Rapid şi Craiova: "E vorba de inteligenţă şi bun simţ" - Antena Sport

Gigi Becali a oferit o replică acidă, după răbufnirea rivalilor de la Rapid şi Universitatea Craiova. Cele două cluburi s-au plâns de faptul că FCSB l-a putut trece pe Malcom Edjouma pe lista de Liga 1.

În urmă cu câteva zile, Gigi Becali se plângea de faptul că Malcom Edjouma nu poate fi înregistrat la LPF. Conform vechiului regulament, dacă un jucător era scos de pe listă, el nu mai putea fi reintrodus după trimiterea acesteia către LPF.

FCSB ar fi trebuit să-i încheie contractul lui Malcom Edjouma şi să-i facă ulterior altul, pentru ca mijlocaşul să fie trecut pe listă. Între timp, LPF şi FRF au decis să modifice legea, astfel că jucătorii care au contracte în curs pot fi trecuţi pe lista pentru Liga 1.

Gigi Becali, replică acidă după răbufnirea rivalilor de la Rapid şi Craiova

Gigi Becali a transmis că LPF şi FRF au corectat, de fapt, o greşeală din regulament. Patronul campioanei a subliniat că nu a fost introdusă o nouă regulă şi îi îndeamnă pe cei nemulţumiţi să se bucure de faptul că o eroare a fost îndreptată.

“Să vă spun un lucru: aici e vorba de inteligență și de puțin bun-simț juridic. Dacă nu ai inteligență, nu poți înțelege că nu e vorba despre schimbarea unei reguli în timpul campionatului, ci despre corectarea unei reguli greșite. Se îndreaptă o eroare, nu se introduce o regulă nouă și nu se modifică regulamentul, ci se corectează ceva existent.