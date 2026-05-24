Radu Constantin Publicat: 24 mai 2026, 22:30 / Actualizat: 24 mai 2026, 23:35

Gigi Becali îi dă credit lui Marius Baciu: Nu mă mai bag! A negat că a făcut schimbările cu Botoşani

Gigi Becali - Profimedia Images

Era cunoscut că Gigi Becali “intervenea” la pauză în perioada în care Elias Charalambous era antrenor la FCSB, iar jucătorii care nu erau pe placul latifundiarului erau înlocuiţi!

În perioada în care Mirel Rădoi a pregătit echipa, schimbările de la pauză au dispărut. Asta pentru că patronul de la FCSB i-a dat mână liberă tehnicianului oltean.

Nu de acelaşi lucru s-a întâmplat cu Botoşani, când schimbările făcute la pauză au reapărut. În locul lui David Miculescu a fost trimis în teren Octavian Popescu, în timp ce Alexandru Stoian i-a lăsat locul unui alt junior, lui Mihai Toma.

La finalul partidei, Gigi Becali a negat că a intervenit şi a dat asigurări că Marius Baciu decide tot la echipă!

“Nu am făcut eu schimbările. Probabil că nu aveau soluţii. David Miculescu a cerut schimbarea, iar Stoian nu a dat satisfacţie. Să-i întrebaţi pe ei, că nu am făcut eu schimbările. Nu m-am băgat eu să fac schimbările.

Nu mă mai bag, las omul să-şi facă treaba. Eu mă bucur că am avut reacţie, ce le-a spus la pauză, e meritul antrenorilor. A lui Marius Baciu, nu ştiu. Au ieşit de la pauză extrem de motivaţi”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

