Gigi Becali şi-a anunţat strategia de la FCSB, pentru 2025! Ce jucători va menaja: "Vor juca doar o repriză!" - Antena Sport

Pe lângă mijlocaşul italian, la FCSB a mai ajuns şi Lukas Zima. Roş-albaştrii s-au înţeles cu cei de la Petrolul în urmă cu câteva luni, în privinţa transferului portarului.

Pe lângă cei doi jucători, Gigi Becali a transmis că vrea să mai transfere şi un atacant. Patronul campioanei îşi doreşte să aducă la FCSB un jucător din Liga 1, pe care l-a văzut deja evoluând.

„Mai am ceva. Să vedem. Vreau să aduc un atacant. Mijlocaș am luat și îmi trebuie atacant. Dacă nu o să fie, nu e problemă, pentru că va juca Tănase atacant. Numai din campionatul nostru iau. Iau doar dacă îi văd eu. Așa mi-a mers, așa am reușit. Da, vreau să fie dublura lui Bîrligea”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.